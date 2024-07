Calciomercato Milan, l’annuncio su Morata è netto: svolta imminente sull’affare

Calciomercato Milan, dopo aver abbandonato la pista Zirkzee tutte le attenzioni sono rivolte su Morata: le ultime

La questione riguardante il nuovo numero nove continua a tenere banco in casa Milan. Dopo aver abbandonato la pista che avrebbe portato a Milano Joshua Zirkzee a causa delle alte commissioni richieste dall’entourage del calciatore olandese, la società rossonera ha iniziato a monitorare diversi profili, con la scelta finale che è ricaduta su Alvaro Morata. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha una clausola di 13 milioni di euro nel suo contratto con i Colchoneros e rappresenta un’importante occasione di mercato. Nonostante le parole di Morata sulla sua voglia di vincere con la maglia dell’Atletico, lo spagnolo resta ancora molto incerto sulla sua permanenza in Spagna.

Dopo i suoi anni alla Juventus, Morata gradirebbe un ritorno in Italia, anche per una questione puramente familiare. Nelle scorse settimane aveva dichiarato di non sentirsi più centrale nelle idee del Cholo Simeone e l’occasione di ricoprire un ruolo così centrale nel Milan potrebbe spingere lo spagnolo ad accettare la destinazione. Il Mister x annunciato da Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza di presentazione di Paulo Fonseca risponde al nome di Morata, con la dirigenza rossonera che secondo quanto riportato dalla Spagna è sempre più fiduciosa di riuscire a convincere il centravanti a trasferirsi a Milano.

Milan, ottimismo per l’arrivo di Morata: si attende la decisione dello spagnolo

Secondo quanto riportato da As il Milan è fiducioso di convincere Alvaro Morata a trasferirsi al Milan. Nonostante il messaggio d’amore nei confronti dell’Atletico Madrid degli scorsi giorni, l’attaccante spagnolo ha dichiarato di sentirsi a disagio nel giocare in Spagna e per la Spagna a causa delle continue pressioni dovute alla totale mancanza di fiducia che percepisce dall’ambiente. Parole che hanno reso il suo futuro ancora una volta incerto, con il Milan pronto ad approfittarne. Per il club rossonero il classe 1992 rappresenta il profilo perfetto: conosce la Serie A, ha esperienza internazionale, è un centravanti ‘associativo’ come lo vuole Fonseca e, soprattutto, ha parametri economici abbordabili.

Per quanto riguarda il contratto, i rossoneri offrono un triennale a 4 milioni mentre il centravanti spagnolo vorrebbe un accordo di quattro anni a 5 milioni di euro a stagione (lo stipendio attuale dell’ex Juventus si aggira intorno ai 6 milioni di euro a stagione). Il Milan ha però intenzione di portare a termine questa trattativa e potrebbe andare incontro alle richieste di Morata per convincerlo a trasferirsi a Milano. Lo spagnolo è attualmente impegnato in Germania con la sua Nazionale, con la decisione finale che dovrebbe quindi arrivare al termine del cammino europeo.