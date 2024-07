Calciomercato Milan, l’annuncio su Morata non lascia dubbi: svolta imminente

News Milan, l’annuncio su Alvaro Morata non lascia dubbi. La svolta sull’affare è sempre più vicina.

Dopo essersi fiondato su Zirkzee, il club rossonero ha riscontrato svariati problemi con Kia (il suo procuratore). Questi fantomatici problemi sono relativi ad una cifra, giudicata spropositata dal Diavolo, che quest’ultimo vorrebbe come commissione. Il club in Via Aldo Rossi ha quindi ben pensato di sondare anche altri profili come numero 9, per soddisfare le richieste di Fonseca il prima possibile.

Il Milan è tornato alla carica per Alvaro Morata, il centravanti dell’Atletico Madrid, con l’intenzione di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri stanno concentrando tutte le loro attenzioni sull’attaccante spagnolo, attualmente impegnato con la Nazionale Spagnola nel campionato europeo.

Calciomercato Milan, Morata sta riflettendo sul futuro

“Per l’attaccante i rossoneri attendono una risposta da Alvaro Morata“, ha rivelato Sky Sport, sottolineando l’importanza che il giocatore riveste nei piani del Milan. Morata, infatti, ha una clausola rescissoria fissata a 13 milioni di euro, una cifra che il club milanese sarebbe disposto a pagare qualora il giocatore desse il suo consenso al trasferimento. Tuttavia, la decisione finale di Morata arriverà solo al termine del campionato europeo, quando il calciatore avrà avuto modo di riflettere sul proprio futuro. C’è da aggiungere, però, che il capitano della Spagna è molto affascinato dal progetto rossonero.

Il Milan ha bisogno di un attaccante di livello per affrontare le sfide della prossima stagione, soprattutto considerando le competizioni internazionali e la necessità di migliorare i risultati in Serie A. Dopo la partenza di Olivier Giroud, il reparto offensivo dei rossoneri necessita di un giocatore capace di garantire gol e prestazioni di alto livello. In questo contesto, Alvaro Morata rappresenta una scelta ideale: con la sua esperienza internazionale e le sue capacità tecniche, l’attaccante spagnolo potrebbe dare un contributo significativo alla squadra.

La strategia del Milan è chiara: aspettare la decisione di Morata e, in caso di risposta positiva, procedere con il pagamento della clausola rescissoria. Questa mossa rientra in una più ampia politica di rafforzamento della squadra.

Morata, dal canto suo, è un attaccante versatile, capace di giocare sia come prima punta che come supporto a un altro attaccante. La sua capacità di muoversi senza palla, abbinata a un notevole fiuto per il gol, lo rende un giocatore particolarmente adatto al sistema di gioco del Milan. Durante la sua carriera, ha vestito le maglie di club prestigiosi come Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atletico Madrid, accumulando esperienza e dimostrando di essere in grado di competere ai massimi livelli.