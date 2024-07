Calciomercato Milan, non ci sono dubbi: il giocatore va verso la cessione

Ultime notizie in casa Milan. Con la rivoluzione tecnica sancita dall’arrivo di Paulo Fonseca, un calciatore è finito ai margini del progetto ed è pronto alla cessione.

Il Milan ha avviato un vero e proprio percorso di rivoluzione tecnica, in vista della prossima stagione. L’avvento sulla panchina rossonera del portoghese Paulo Fonseca al posto di Stefano Pioli ha sancito l’inizio di questo nuovo capitolo della storia del diavolo che, con ogni probabilità, vedrà a breve l’avvicendarsi di nuovi calciatori. Ci saranno però anche cessioni obbligate.

Il cambio di guida tecnica, e le voci di mercato che danno in dirittura d’arrivo l’acquisto di un profilo interessante da parte del Milan, hanno di fatto compromesso le speranze di permanenza di un calciatore rossonero che nella scorsa stagione è stato impiegato in diverse occasioni. Di seguito i dettagli di ciò che sta per accadere a Milanello.

Calciomercato Milan, Florenzi in uscita: possibilità Arabia Saudita

Alessandro Florenzi sembra destinato a lasciare il Milan. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i rossoneri stanno per definire l’affare Emerson Royal: il terzino, una delle prime richieste del nuovo allenatore Fonseca, andrà a giocarsi il posto con l’attuale capitano milanista, Davide Calabria. La dirigenza ha individuato nel brasiliano del Tottenham il profilo ideale per potenziare la difesa, e il suo arrivo ormai prossimo avrà importanti ripercussioni sulla rosa. Soprattutto per quanto riguarda il minutaggio destinato all’esperto Florenzi.

Emerson Royal spinge di fatto il laterale romano lontano da Milano, nonostante il calciatore abbia ancora un anno di contratto con i rossoneri. Le ragioni di questo imminente addio, però, non sono solo conseguenza di quanto detto. Florenzi e mister Fonseca, ai tempi della Roma, avevano avuto più di qualche incomprensione, che all’epoca portò all’allontanamento del calciatore dalla squadra della capitale.

Secondo il quotidiano, Florenzi è alla ricerca di una nuova squadra, e si sarebbe mobilitato sin da quando ha saputo che il nuovo allenatore sarebbe stato il portoghese. Ad oggi per il calciatore ci sarebbero state offerte dall’Italia. La notizia di giornata riguarda una possibile apertura al mondo arabo, in Saudi League.

Così il terzino italiano potrebbe andare a raggiungere tanti altri giocatori che hanno sposato la causa araba, forse non tutti però per questioni solo sportive. L’ex Roma dunque potrebbe presto dire addio alla sua esperienza rossonera, già in questo mese, per dare vita ad una nuova esperienza estera dopo PSG e Valencia.