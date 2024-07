Calciomercato Milan, offerta ufficiale a Morata: le cifre

Alvaro Morata è uno degli obiettivi di mercato del Milan, dopo che i rossoneri si sono visti sfumare Joshua Zirkzee.

Nella giornata di domani si darà il via ufficiale alla nuova stagione del Milan: Paulo Fonseca interverrà in conferenza stampa alle ore 11:00, per poi aprire le danze della preparazione atletica, con la prima seduta di allenamento nel pomeriggio. A disposizione del neo tecnico rossonero ci saranno quei giocatori non impegnati con le proprie Nazionali e che hanno già avuto un periodo di riposo, per cui la rosa a disposizione di Fonseca non sarà inizialmente completa.

Nel frattempo, la dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro in ottica calciomercato: il Milan deve ancora ufficializzare dei colpi in ingresso, e questo i tifosi lo stanno facendo pesare alla società. La Curva Sud, infatti, ieri ha diramato un comunicato ufficiale in cui spiegava che domani non sarà presente all’inizio della nuova stagione, in segno di protesta verso la società.

Milan, all-in per Morata: c’è l’offerta

L’obiettivo di mercato del Milan è quello di andare ad acquistare almeno un calciatore per reparto, con massima priorità a quello offensivo, dopo l’addio di Giroud a fine stagione: i rossoneri avevano individuato Joshua Zirkzee come possibile sostituto al francese, considerato che conosce già il campionato italiano. Nelle ultime ore, però, l’acquisto di Zirkzee sembra essere totalmente sfumato, a causa dell’accordo con il Manchester United. Per questo motivo, il Milan virerà i suoi obiettivi su Alvaro Morata.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset.it, infatti, il Milan vuole capire quali sono le intenzioni dell’attaccante spagnolo, attualmente impegnato con la propria Nazionale ed Euro24. Il Milan è disposto a pagare la clausola rescissoria da 13 milioni che lega Morata all’Atletico Madrid, e ha già avanzato un’offerta al calciatore per l’ingaggio: contratto triennale da 4,5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Una cifra più bassa rispetto a quella che Morata percepisce all’Atletico, ovvero 6,5 milioni: in tal senso, il calciatore si dovrebbe ridurre l’ingaggio.

Morata, che pochi giorni fa aveva dichiarato di trovarsi bene in Spagna, spegnendo ogni voce di mercato, in realtà ha sempre apprezzato l’idea di tornare in Italia, considerata anche l’origine di sua moglie Alice Campello. Il Milan può creare forte pressing al calciatore, grazie anche al contributo di Ibrahimovic, ma una decisione verrà presa sicuramente a fine Europeo, con la Spagna ancora in corsa per il titolo. Il Milan ha individuato Morata come sostituto di Giroud, dopo essersi visto sfumare Zirkzee.