Calciomercato Milan, per il centrocampo spunta un vecchio obiettivo: il nome

La dirigenza rossonera lavora ininterrottamente al mercato con un vecchio obiettivo che è rientrato nella lista dei desideri del Milan.

Dopo due stagioni di alti e bassi, il Milan è deciso a colmare il divario dalle rivali per il titolo in Serie A. Sotto la guida del nuovo tecnico Paulo Fonseca, il club rossonero mira a tornare ai vertici del calcio italiano: il mercato estivo diventa così cruciale per costruire una squadra in grado di affrontare al meglio le competizioni nazionali e internazionali.

Il trio composto da Furlani, Ibrahimovic e Moncada è già al lavoro per rinforzare la rosa e fornire al tecnico portoghese un arsenale all’altezza: dopo l’ufficialità di Álvaro Morata come nuovo attaccante, l’attenzione del Milan si sposta ora sul centrocampo, reparto che potrebbe subire una vera e propria rivoluzione.

Tra i diversi nomi accostati al club, spunta un vecchio obiettivo rossonero, che potrebbe rientrare nei piani di mercato in vista della prossima stagione. La priorità è chiudere le trattative al più presto, così da permettere a Fonseca di avere l’intera squadra a disposizione prima del debutto in campionato il 17 agosto contro il Torino.

L’urgenza di rafforzare il centrocampo è dettata dalla necessità di costruire una squadra equilibrata e competitiva, capace di esprimere il calcio dinamico e offensivo predicato da Fonseca. La dirigenza del Milan è consapevole che un mercato ben condotto potrebbe rappresentare la svolta per tornare a lottare per lo scudetto. Con il mercato ancora in fermento, i tifosi rossoneri attendono con ansia i nuovi acquisti, sperando che possano essere la chiave per una stagione di successo e rinascita.

Milan, torna di moda Koné: è il nuovo candidato per il centrocampo

Il Milan potrebbe mettere presto in cassaforte l’atteso colpo a centrocampo: come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio account X, il Milan ha inserito sul proprio taccuino Manu Koné, centrocampista del Borussia Mönchengladbach.

Il francese era stato già cercato dal club rossonero nel gennaio del 2021, quando poi ha deciso di trasferirsi in Bundesliga dal Tolosa. Ora però, sembra esser tornato fortemente in risalto, con l’interesse – come riporta il giornalista – molto concreto del club rossonero che vede sempre più lontani Fofana e Samardzic.

Con le altre trattative sempre più complicate, il Milan lavora alle alternative. Il taccuino della dirigenza rossonera è pieno, non ci resta che attendere un’offerta ufficiale per il classe ’01 per scoprire come si evolverà la trattativa.