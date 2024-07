Calciomercato Milan, pronto l’affondo decisivo: oggi si può chiudere per il colpaccio

Milan news, il club è pronto a chiudere il primo grande colpo da regalare al nuovo allenatore Paulo Fonseca.

Il mercato è entrato ufficialmente nel vivo. Oggi – mercoledì 3 luglio – è infatti il terzo giorno di apertura del Calciomercato. Gli obiettivi, in Casa Milan, inevitabilmente, sono tantissimi. Con il nuovo allenatore – Paulo Fonseca – qualcosa cambierà nell’assetto della formazione. In particolare, il tecnico portoghese, ha richiesto rinforzi per il centrocampo, la fascia destra difensiva e l’attacco.

Proprio per quanto riguarda la fascia destra difensiva il nome indiziato sembra essere Emerson Royal del Tottenham. Furlani e tutta la dirigenza, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi potrebbe chiudere per l’esterno brasiliano. Oltre all’ex Barcellona i rossoneri hanno monitorato con grande attenzione Matty Cash dell’Aston Villa, per cui gli inglesi chiedevano però una cifra esorbitante (30 milioni, n.d.r). Di seguito tutti i dettagli dell’affare Emerson Royal.

Calciomercato Milan, oggi incontro decisivo per Emerson Royal

Come riporta sempre la Gazzetta dello Sport, tra oggi o massimo domani ci sarà un nuovo incontro con il Tottenham. Questa riunione, se andrà a buon fine, porterà la trattativa sulla via del traguardo.

I rossoneri presenteranno un’offerta vicina ai 15 milioni di euro più bonus per strappare il sì definitivo al club del nord di Londra. Gli Spurs, comunque, non hanno ancora definitivamente aperto ma sono pronti ad ascoltare: lo dimostra l’incontro in programma nelle prossime ore.

Un aspetto molto importante lo giocherà la volontà del giocatore. L’esterno brasiliano, infatti, vuole trasferirsi con insistenza a Milano. Nonostante sia a due anni dalla scadenza naturale del contratto con il Tottenham, il giocatore ritiene che sia già concluso il suo ciclo. Così come Loftus-Cheek e Pulisic, il brasiliano vede il Milan come una tappa che lo possa far riemergere definitivamente.

Per quanto riguarda il lato tecnico, comunque, Paulo Fonseca troverebbe un esterno in grado di dargli soluzioni differenti a Calabria e Florenzi. Lo scorso anno, con i due terzini italiani, Pioli probabilmente non aveva determinate caratteristiche come la progressione sulla fascia e il dribbling.

Queste caratteristiche, il brasiliano ce le ha. Tutto il suo repertorio lo ha dimostrato in grande stile al Betis Siviglia soprattutto, per poi trovare qualche difficoltà al Barcellona e al Tottenham. Emerson Royal, dunque, si candida fortemente ad essere il primo acquisto del nuovo ciclo targato Paulo Fonseca. Il nuovo gruppo squadra è pronto a radunarsi a Milanello già lunedì prossimo (8 luglio, n.d.r) per iniziare a preparare la prossima stagione.