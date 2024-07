Calciomercato Milan, scelto il prossimo numero 9: il piano dei rossoneri

Il Milan avrebbe deciso chi sarà il prossimo attaccante di peso a rappresentare i colori rossoneri: la società si appresta a chiudere il colpo.

Il Milan è al lavoro sul fronte mercato senza particolare fretta, ma con la consapevolezza che sono necessari rinforzi di un certo calibro per permettere a Paulo Fonseca di dare una chiara filosofia di gioco alla squadra. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio, la società rossonera ha le idee molto chiare sul tipo di campagna acquisti da attuare nel corso di questa estate. Nel mirino del Milan ci sono Diogo Leite, Emerson Royal, Fofana, Rabiot, Morata, Depay. Tutti profili che attualmente sono impegnati nella fase finale di Euro 2024. Per quanto riguarda il reparto avanzato, Romelu Lukaku è stato inserito dalla dirigenza come piano B.

In quest’ultimo periodo, il Milan avrebbe preso una decisione ben definita sul tipo di centravanti da portare in maglia rossonera e si tratta di Alvaro Morata. La dirigenza starebbe lavorando quotidianamente per mandare l’operazione a buon fine, assicurandosi quello che è considerato dalla società rossonera il degno erede di Olivier Giroud. Il Milan è pronto a fare all-in su Alvaro Morata.

Il Milan ha deciso: sarà Morata il nuovo centravanti

Il Milan ha scelto Alvaro Morata come prossimo volto a cui affidare il peso dell’attacco rossonero. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il club lombardo avrebbe preparato tutte le pratiche necessarie per assicurarsi il sì da parte del centravanti ex Juventus.

La società rossonera avrebbero pronto per il calciatore spagnolo un contratto fino al 2027 da 4 milioni di euro a stagione, 2 in meno rispetto al suo attuale ingaggio all’Atletico Madrid. Alla società spagnola, invece, andranno i 13 milioni della clausola rescissoria.

Il Milan è pronto a mandare in porto la trattativa, adesso tutto adesso dipenderà da Alvaro Morata. Proprio il centravanti spagnolo si è avvicinato in un certo qual modo al Milan, tramite le sue dichiarazioni rilasciate a ‘El Mundo’: “In Spagna faccio fatica a essere felice. Alla fine, c’è sempre qualcuno da qualche parte che dice qualcosa per criticarmi. Sarei più felice in un altro paese? Sì, senza dubbio. L’ho detto tante volte, soprattutto perché la gente mi rispetta, in Spagna non c’è rispetto per nulla e per nessuno. Per questo sto pensando che forse è meglio che non resti”.

La palla adesso passa a Morata

Alvaro Morata sembra essere in procinto di lasciare Madrid, nonostante l’atto di fedeltà messo in mostra in un suo post diffuso su Instagram ad inizio luglio. Questo per allontanare le voci che lo vedevano vicino al trasferimento in Arabia all’Al-Qadsiah. Dopo il corteggiamento del Milan, invece, Morata sembra aver cambiato idea rispetto alla sua permanenza ai Colchoneros: “Ho detto che muoio dalla voglia di vincere titoli con l’Atletico, però poi bisogna mettere sulla bilancia ciò che vale la pena e cosa no”.

Nell’ultima stagione all’Atletico Madrid, Alvaro Morata ha messo a segno 21 gol e 5 assist in 48 presenze. Il numero di reti siglate ha permesso al centravanti spagnolo di far registrare la sua miglior annata dal punto di vista realizzativo. Dal Milan è considerata una grande opportunità di mercato ed è per questo motivo che la dirigenza si sta muovendo in modo concreto affinché Morata decida di sposare il progetto rossonero. Il centravanti classe 1992 aspetta la fine dell’Europeo prima di prendere una decisone definitiva sul suo futuro. Nel frattempo, il Milan ha il colpo in canna.