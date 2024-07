Calciomercato Milan, svolta in difesa: chiusura vicina

Il Milan è pronto al rilancio dopo la passata stagione: il calciomercato come chiave per il successo rossonero.

Il club rossonero ha dato le chiavi del rilancio a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese avrà l’obiettivo di far tornare il Milan dove merita e in Champions League e in Serie A, puntando anche la vittoria della Coppa Italia. Nei radar di mercato dei rossoneri ci sarebbero alcuni profili e per l’attacco e per la difesa da cui la squadra potrà ripartire.

In attacco i profili più adeguati per il Milan, secondo il rapporto qualità-prezzo, sono Alvaro Morata, in uscita dall’Atletico Madrid, e Tammy Abraham della Roma, anche lui pronto al rilancio dopo la stagione scorsa quasi completamente in infermeria. Anche il reparto difensivo dovrà necessariamente essere potenziato: pronto un colpo di mercato dal Salisburgo.

Pavlovic-Milan: affare in chiusura, i dettagli

Per ovviare ai problemi difensivi che hanno condizionato l’intera stagione passata, il Milan sembrerebbe pronto ad investire in difesa. A seguito della partenza di un giocatore leader e di qualità come Simone Kjaer, al club milanese sembrerebbe mancare un giocatore che possa trasmettere solidità e personalità.

Caratteristiche rinvenute in Strahinja Pavlović, difensore 23enne in forze al Salisburgo. Il calciatore è stato protagonista ad Euro 2024 con la propria Nazionale, disputando tutte e 3 partite a disposizione. La richiesta del club austriaco è di 25 milioni di euro ma per ora il Milan, con a capo Ibrahimovic, secondo quanto riportato da “Il Quotidiano Milanese”, avrebbe offerto soltanto 15 milioni: l’intesa potrebbe essere raggiunta a 20 milioni, bonus inclusi.