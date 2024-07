Calciomercato Milan, un esubero rossonero è pronto a dire addio: due club di Serie A sul calciatore

Il Milan si prepara a dire addio ad un altro esubero della propria rosa. Due club di Serie A stanno spingendo per averlo in squadra.

Non solo in entrata, il Milan in questo inizio di calciomercato si sta muovendo anche per quanto riguarda il mercato in uscita. La società rossonera è all’opera per sfoltire notevolmente la rosa, con lo scopo liberarsi in modo totale di tutti gli elementi che non entrano nei piani tecnico tattici del nuovo allenatore, Paolo Fonseca. Tra gli esuberi che il Milan sta cercando di piazzare altrove c’è Daniel Maldini.

L’esterno rossonero, che nella passata stagione ha vestito le maglie di Empoli e Monza, sarebbe ormai prossimo dal mettere in modo definitivo la parola fine alla sua esperienza al Milan. Dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito, il giovane calciatore dovrebbe fare nuovamente ritorno in terra brianzola, ma stavolta a titolo definitivo. Il Monza sarebbe ormai ai dettagli, pronto a riaccogliere Maldini in squadra. Tra quelli che sono con le valigie in mano in casa Milan c’è anche Lorenzo Colombo.

Non solo Maldini, anche Colombo prepara le valigie

Lorenzo Colombo nella lista di sbarco di casa Milan. L’attaccante classe 2002, anch’egli reduce dal prestito al Monza come Maldini, non rientra nei piani tecnico tattici di Paolo Fonseca.

Nonostante non abbia brillanto nell’ultima annata di Serie A, Colombo ha comunque attirato l’attenzione di alcuni club. Il promettente attaccante rossonero ha messo a referto con il Monza 25 presenze, 4 gol e 1 assist.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, il Milan si starebbe muovendo per mandare in porto la cessione del calciatore. La punta classe 2002 sarebbe finito nel mirino di due club in particolare della Serie A.

Sulle tracce del calciatore scuola Milan si sarebbero fiondati due società che puntano alla salvezza in vista della prossima stagione di Serie A, ovvero, Empoli ed Hellas Verona.

Resta da capire con che tipo di formula il club rossonero decida di liberarsi di Lorenzo Colombo. Una delle ipotesi potrebbe essere quella che porta alla cessione a titolo definitivo, così come per Daniel Maldini. In maniera più defilata, ci sarebbe anche la Sampdoria sul giovane attaccante.

Altro rossonero prossimo dal lasciare Milanello è Marco Pellegrino, arrivato in Italia lo scorso agosto dal Platense. Il difensore argentino, dopo l’esperienza in prestito alla Salernitana, è pronto a tornare in patria. Ancora una volta, il centrale lascerà temporaneamente il club lombardo. Il Milan in queste ore, di fatto, avrebbe definito la sua cessione in prestito secco all’Independiente.