Calciomercato Milan, vicina la cessione a titolo definitivo: i dettagli

Il Milan cura anche il mercato in uscita. La cessione del giocatore infatti adesso è oramai quasi ufficiale; tutti i dettagli dell’operazione.

Il Milan sorride perchè a breve avrà il proprio nuovo attaccante a disposizione, il nuovo numero sette del Milan che porta il nome di Alvaro Morata. Lo spagnolo porterà qualità al Milan in fase offensiva e si formerà così un tridente d’attacco di tutto rispetto assieme a Leao e Pulisic. Il Diavolo intanto cura però anche il mercato in uscita per rimpinguare le casse e tenere banco alle spese per i nuovi innesti rossoneri. Sul banco delle trattative difatti sono tanti i nomi da attenzionare e la società vuole concludere ancora bei colpi.

La dirigenza dunque vuole fare un buon lavoro e questa volta la notizia non riguarda un nuovo acquisto ma si tratta di un’uscita e di un giovanissimo che avrebbe portato in alto il nome del Milan Futuro. Si tratta di Jan-Carlo Simic e il giocatore serbo, dopo la sua esperienza rossonera, farà le valigie per volare in Belgio verso la sua nuova squadra. Di seguito i dettagli che hanno portato Simic a lasciare il Milan.

Vicinissima la cessione del Milan: Simic va all’Anderlecht in modo definitivo

Il giovanissimo difensore serbo aveva mostrato ottime qualità nella stagione che si è conclusa pochi mesi fa. Col Milan ha messo a segno anche un gol e pian piano si stava ritagliando uno spazio tra i grandi in Prima squadra. Però Jan-Carlo Simic non sarà più un giocatore del Milan. Il classe 2005 poteva essere un’ottima pedina soprattutto per il Milan Futuro, in Serie C, ma la dirigenza non ci ha creduto abbastanza.

Difatti è di poco fa la notizia e come riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X Simic lascerà il Milan a titolo definitivo. Lascerà Milano per approdare all’Anderlecht, in terra belga, ci andrà in modo definitivo e l’affare porterà 3 milioni di euro nelle casse rossonere senza bonus. Il club però ci vede lungo ed ha inserito, nel contratto, un 20% su quella che sarà la futura rivendita del giocatore verso altri club.

Dunque un giovane talento lascerà i colori rossoneri e nelle prossime ore sarà attesa l’ufficialità del suo addio in favore del club belga che nel campionato maggiore ha il record di vittorie del campionato di casa, ben 34 scudetti per loro e inizierà questa nuova esperienza che potrà far lievitare il valore e il nome del 19enne.