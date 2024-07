Chukwueze suona la carica: parole da urlo

Samuel Chukwueze è stato intervistato da Milan TV dopo il fischio finale della sfida amichevole contro il Manchester City.

Chukwueze ha fatto impazzire i tifosi del Milan nel match di ieri sera. Queste le dichiarazioni del nigeriano, che ha deciso il match con due assist per i gol di Colombo.

Le parole di Chukwueze

“Abbiamo avuto ottime sensazioni in questa seconda amichevole. Non era una partita facile e vincerla era proprio ciò che serviva alla squadra e al nostro Mister per avere sempre più autostima e allenarci meglio” ha dichiarato ai microfoni di MilanTV.

“Abbiamo ancora tanto da imparare riguardo gli schemi del Mister. Abbiamo fatto qualche errore però siamo riusciti a limitarli e abbiamo colto l’occasione. Dobbiamo continuare a lavorare e rimanere concentrati sulla stagione”.