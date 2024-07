City-Milan, Fonseca non si sbilancia: “C’è tanto da migliorare”, poi su Saelemaekers

Il Milan di Fonseca batte 3 a 2 il City, ma il tecnico portoghese non si esalta troppo e a fine partita rimane cauto.

Dopo la prima amichevole stagionale che ha visto il Milan scendere in campo contro il Rapid Vienna e pareggiare per 1 a 1, i rossoneri sono scesi in campo questa notte, alle 00:00 italiane, contro il Manchester City, nella prima partita della tournée americana. Quella della squadra rossonera è stata una buona prova, considerato il risultato a loro favore per 3 a 2: per la squadra di Fonseca, a segno Colombo, con una doppietta, e Marco Nasti. Entrambi sono destinati a lasciare i rossoneri durante la sessione estiva di mercato, ma entrambi hanno dato buone risposte.

Durante il match c’è stata anche una nota negativa, nonché l‘infortunio di Florenzi, uscito dolorante dal terreno di gioco dopo uno scontro con Haaland: per l’esterno rossonero, impiegato da Fonseca come mezz’ala in quei 40 minuti di gioco, si attendono i risultati degli esami, ma in casa rossonera c’è tanta ansia, anche perchè la parte interessata è il ginocchio. Nonostante ciò, Fonseca si è ritenuto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, ma rimane molto cauto.

City-Milan, le parole di Fonseca al termine del match

Al termine della prima amichevole negli States, Fonseca è intervenuto ai microfoni di MilanTv per rilasciare alcune dichiarazioni in merito alla gara disputata dalla propria squadra. Queste le sue parole:

Abbiamo delle buone sensazioni: la cosa importante è che abbiamo messo in campo quello su cui abbiamo lavorato in settimana. I giocatori hanno fatto quello che gli ho chiesto: giocare con coraggio, mantenere la palla, trovare gli spazi che sono importanti. Abbiamo tanto da imparare.

Fonseca ha proseguito poi sulla rosa che ha a disposizione, in attesa dei rientri dei pezzi forti della squadra. Oggi, per esempio, al gruppo di aggregherà Rafael Leao:

Stanno tornando i giocatori. Dobbiamo integrarli nel nostro possesso e continuare imparare: c’è tanto da migliorare difensivamente e offensivamente.

Il tecnico portoghese ha poi voluto fare un elogio ad Alexis Saelemakers, schierato titolare, il quale ha fornito anche l’assist a Nasti. Queste le sue parole, che hanno lanciato anche un indizio di mercato:

Alexis è un giocatore che mi piace molto. Penso che sia il tipo di giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, perché può giocare in diverse posizioni. È più sicuro di sé, credo che sia un giocatore che mi piacerebbe tenere in squadra.

Il belga è rientrato in ottima forma dal prestito al Bologna, con il quale ha ottenuto la storica qualificazione alla Champions League, e Fonseca ha lanciato un chiaro messaggio alla società: chissà che non venga ascoltato.