Contatti intensificati, stanno per prendere Zirkzee

Contatti intensificati nelle ultime ore per Zirkzee, sta per realizzarsi il clamoroso affare. Tifosi spiazzati

La questione Joshua Zirkzee continua a tenere banco in casa Milan. Il problema è molto semplice: più il tempo passa, più è probabile che alla fine i rossoneri perdano il loro primo obiettivo per l’attacco.

L’olandese è quello che a via Aldo Rossi mette tutti d’accordo: Ibrahimovic è il suo primo sponsor, ed è approvato anche da Moncada. Nessun problema per il pagamento della clausola rescissoria al Bologna e nemmeno per stipendio e contratto.

L’ostacolo sono le solite commissioni, cioè quello che hanno fatto perdere ai rossoneri anche altri giocatori (Marcus Thuram è l’esempio più recente). E adesso rischiano di far saltare anche Zirkzee.

La fase di stallo sta infatti favorendo l’inserimento di altre squadre, in particolar modo il Manchester United.

Nonostante l’acquisto per 70 milioni un anno fa di Rasmus Hojlund, i Red Devils stanno seriamente pensando anche l’attaccante del Bologna. E dall’Inghilterra arrivano solo conferme in merito a questa operazione.

Zirkzee rischia seriamente di saltare, la concorrenza ha intensificato i contatti

Secondo quanto riportato da caughtoffside, il Manchester United sta intensificando i contatti per l’acquisto di Zirkzee. Gli inglesi chiaramente non hanno problemi a pagare la clausola rescissoria al Bologna, che intanto spera sempre di riuscire a trattenerlo in qualche modo.

Pian piano Zirkzee sta diventando sempre più l’obiettivo numero uno dello United, ed è quindi previsto un assalto nei prossimi giorni per arrivare ad un accordo definitivo con tutte le parti in causa.

L’unica speranza del Milan è il calciatore stesso, il quale ha espresso più volte la volontà di vestire la maglia rossonera.

Lui sta bene in Italia ed è affascinato dall’idea di vestire la numero nove che fu anche di Marco van Basten; il progetto gli piace e vorrebbe farne parte, ma la questione commissioni è un problema serio.

Kia Joorbachian vuole 15 milioni di euro e non si schioda da quella cifra, al tempo stesso il Milan non ha alcuna intenzione di arrivare a spendere quei soldi ma vorrebbe un netto taglio (massimo 5 milioni).

Una distanza troppo ampia che ad oggi rischia di mettere fortemente in discussione l’affare. Non è un problema, invece, per il Manchester United, che lavora al doppio colpo ornaje Zirkzee più De Ligt.

L’attaccante è, come detto, l’obiettivo numero uno, il prescelto dei rossoneri. Se dovesse saltare, il Milan si ritroverebbe costretto a cercare un nuovo obiettivo.

Che non sarà mai dello stesso livello dell’olandese, né per il presente e né per il futuro.

E soprattutto, difficilmente il Milan troverà una valida alternativa a 40 milioni. Tutti gli altri, da Sesko a Gimenez, hanno valutazioni più alte. E nel frattempo è sfumato Guirassy, passato al Borussia Dortmund.