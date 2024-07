Coppa Italia, definito il tabellone: possibile derby in semifinale

La Lega di Serie A ha svelato sui propri canali ufficiali il tabellone della Coppa Italia per la stagione 2024/2025. Possibile derby in semifinale.

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega di Serie A ha svelato il tabellone della Coppa Italia 2024/2025. Il Milan di mister Paulo Fonseca entrerà in gioco a partire dagli ottavi di finale, privilegio che i rossoneri si sono guadagnati dopo aver chiuso l’ultima stagione al secondo posto nella classifica di Serie A. Il Milan dovrebbe dare ufficialmente il via al proprio cammino nella suddetta competizione il 4 o il 18 dicembre.

Definito il tabellone, possibile derby in semifinale

Il Milan entrerà in scena dagli ottavi, dove affronterà una tra Lecce, Sassuolo, Cittadella, Mantova e Sassari Torres. Qualora dovesse passare il turno, la formazione rossonera potrebbe fare i conti con la Roma a quarti. Mentre in semifinale, la squadra lombarda potrebbe garantirsi nuovo doppio derby. Con i nerazzurri, il Milan ha più di un conto in sospeso, venendo da sei derby persi consecutivamente, di cui l’ultimo ha permesso alla squadra di Inzaghi di laurearsi campione d’Italia.

Per quanto riguarda la finale, che andrà in scena come sempre sul rettangolo verde dell’Olimpico di Roma, il Milan potrebbe vedersela con una tra Juventus, Lazio, Fiorentina, Bologna, Atalanta.

IL TABELLONE DEL MILAN

Ottavi di finale vs Lecce, Sassuolo, Cittadella, Mantova e Sassari Torres

Quarti di finale vs Roma, Genoa, Reggiana, Como, Sampdoria

Semifinale vs Inter, Lazio, Napoli

Finale vs Juventus, Lazio, Fiorentina, Bologna, Atalanta

Questo il possibile percorso, dunque, del Milan in Coppa Italia. Nella scorsa stagione il Diavolo ha fermato la sua campagna ai quarti di finale dove si è dovuto arrendere all’Atalanta nella sconfitta casalinga – non senza polemiche arbitrali – mentre agli ottavi di finale aveva eliminato il Cagliari proprio tra le mura amiche con una formazione in cui figuravano molti ragazzi provenienti dalla primavera tra cui Jimenez e Chaka Traoré. Per ritrovare il nome del Milan sull’albo d’oro della Coppa Italia, invece, si deve andare a ritroso fino al 2003 quando la partita si giocava ancora con una doppia gara andata e ritorno. La prima all’Olimpico finì 4-1 per gli uomini allenati allora da Ancelotti mentre il ritorno terminò sul punteggio di 2-2. Quella fu una stagione memorabile per il club di Via Aldo Rossi che pochi giorni prima della conquista della Coppa Italia vinsero la Champions League a Manchester ai tiri di rigore contro la Juventus.