Dal Milan al Napoli, colpo possibile? I rossoneri hanno deciso

Un club italiano si è fatto avanti per un giocatore rossonero, le due società potrebbero avviare una trattativa nei prossimi giorni.

La nuova era del Milan targato Fonseca prende piede, a meno di un mese dall’inizio della nuova stagione. I tifosi rossoneri vogliono una squadra capace di tornare ad essere protagonista in campionato e non solo, ma per farlo ci sarà bisogno di alzare il livello della rosa. Il nuovo attaccante sarà Alvaro Morata, fresco campione d’Europa con la Spagna da capitano, ma il mercato è solo all’inizio. Il Milan ha in mente altri colpi, ma pensa anche alle cessioni e ad eventuali possibilità che il mercato potrebbe offrire per guadagnare una cifra da reinvestire per i futuri acquisti.

Una di queste possibilità potrebbe essere rappresentata dall‘eventuale cessione di Yunus Musah: secondo quanto riportato dalla redazione de Il Mattino, infatti, il Napoli starebbe pesando allo statunitense per il centrocampo della prossima stagione. Gli azzurri hanno piazzato il colpo Buongiorno in difesa, ma il direttore Giovanni Manna sta osservando anche altri giocatori della nostra Serie A e, tra questi, c’è proprio Musah.

Mercato Milan, interesse del Napoli per Musah: il centrocampista è nel mirino di Manna

Yunus Musah ha concluso la sua prima stagione con la maglia del Milan con un impatto positivo nel club. L’americano ha collezionato 40 presenze tra le varie competizioni disputate, nelle quali ha servito anche due assist per i suoi compagni. La sua buona stagione l’ha portato anche alla convocazione degli USA per la Copa America, nella quale la sua nazionale è stata eliminata ai gironi. Tuttavia, Musah è sceso in campo in due partite su tre, di cui una volta da titolare.

Il centrocampista classe 2002 è arrivato a Milano lo scorso anno dal Valencia per circa 20 milioni, un valore di mercato che ha mantenuto anche grazie al suo contratto, che scadrà il 30 giugno del 2028. Anche per questo motivo il Milan non sembra essere intenzionato a vendere il giocatore, ma non si tratta di un incedibile e se dovesse arrivare l’offerta giusta allora la dirigenza potrebbe quantomeno pensarci.

Nel frattempo, il Milan continua a monitorare alcuni profili importanti proprio per il centrocampo. Fofana e Rabiot, infatti, restano obiettivi per la prossima stagione, anche se le trattative non sono facili. La società rossonera vuole rafforzare il reparto e tutta la squadra, mettendo sotto contratto diversi giocatori importanti. Se questi dovessero arrivare, allora calciatori come Musah potrebbero finire sul mercato.