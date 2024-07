Dall’Inter al Milan, Vieri svela il retroscena di mercato

A distanza di tanti anni, l’ex rossonero Christian Vieri ha svelato il motivo del suo passaggio dall’Inter al Milan. Il retroscena inaspettato spiazza tutti i tifosi.

Ci sono storie che meritano di venire allo scoperto dopo tanti anni. Come quella che riguarda Christian Vieri ed il suo passaggio fra le due squadre di Milano. Un cambio di maglia che non è mai piaciuto ai tifosi dell’Inter, che adesso hanno finalmente ricevuto quella risposta che forse aspettavano da tanto.

Attaccante del Milan per una sola stagione, quella 2005-2006, dopo ben sei anni nei Nerazzurri: questo il trascorso di Bobo, che ai microfoni del programma ‘Fenomeni’, in onda su Amazon Prime Video, ha svelato tutti i dettagli sul retroscena di mercato.

La bella storia d’amore fra Christian Vieri e l’Inter ha avuto un esito tutt’altro che positivo. I malumori con il direttore e con la società tutta (a causa del basso impiego in campo) hanno fatto incrinare i rapporti fra le parti, interrotti con la mancata richiesta di permanenza in squadra da parte dell’allora presidente nerazzurro.

E così, dopo il forfait dell’Atletico Madrid, la scelta dell’attaccante è ricaduta sui Rossoneri:

in quei giorni mi arrivò un’offerta dal Milan, e io sono andato subito. Un po’ per dar fastidio all’Inter, un po’ perché volevo andare in una grande squadra: non è che perché vado via dall’Inter, dove sono stato bene, e allora devo smettere con il calcio. Sono andato là, ma la mia prima scelta era l’Atletico Madrid: forse loro non mi volevano perché pensavano che andassi sempre in discoteca e che avrei fatto casini…