Depay in Serie A, affare clamoroso

Affare clamoroso per il campionato italiano: Depay in Serie A ma non al Milan, l’ipotesi è davvero assurda. Tutti i dettagli

Memphis Depay è una delle tante ipotesi sul piatto del Milan per l’attacco. Svincolatosi dall’Atletico Madrid lo scorso 30 giugno, l’olandese ha disputato un buon Europeo che si è concluso, però, con un infortunio in semifinale tutto da valutare.

In attesa di capire l’entità di questo problema muscolare, l’attaccante sta aspettando l’offerta giusta per ripartire. Ha compiuto 30 anni quest’anno e ha ancora diversi anni di carriera davanti.

Ecco perché la scelta della nuova squadra è molto importante per Depay perché potrebbe la sua ultima esperienza ad altissimi livelli. Per adesso non c’è un club in vantaggio rispetto agli altri, l’olandese si è preso del tempo per valutare tutte le opportunità.

Il Milan è fra queste, ma nulla di troppo avanzato. Lo strappo alla regola dei rossoneri sarà Alvaro Morata, il centravanti scelto per sostituire Olivier Giroud.

32 anni anco

ra da compiere e oltre 5 milioni di stipendio (e 15 milioni di clausola rescissoria) sono condizioni non proprio in linea con il progetto RedBird ma l’ex Juventus è l’ultima chance.

Proposta dall’Italia per Depay, la situazione

I rossoneri hanno in mente un doppio acquisto per l’attacco. Oltre a Morata, quindi, la società cerca anche un’altra punta: fra le tante ipotesi, fra cui anche Abraham della Roma, c’è appunto Depay ma nelle ultime ore è spuntata fuori un’opzione clamorosa.

L’olandese, infatti, potrebbe venire in Italia ma non per vestire la maglia dei rossoneri.

Come scrive Nicolò Schira, ci starebbe pensando il Como. La squadra neopromossa avrebbe infatti fatto un tentativo per l’attaccante olandese, ma per adesso il calciatore non ne sarebbe troppo convinto.

Preferisce al momento aspettare altre proposte prima di prendere una decisione definitiva.

Il Como potrebbe riprovarci e convincerlo della bontà del progetto presentando gli ultimi acquisti: Raphael Varane ha detto sì e, nelle ultime ore, hanno finalizzato anche gli acquisti di Pepe Reina e di Alberto Moreno, entrambi ex Liverpool.

Non è finita qui perché sono in trattativa avanzata anche per Pau Lopez dal Marsiglia per la porta (Reina è stato preso per fare da secondo).

A questi potrebbe quindi aggiungersi anche Depay o, addirittura, l’altro svincolato di lusso Anthony Martial.

Due acquisti da sogno per una squadra come il Como che ha grandi ambizioni e una proprietà fra le più ricche al mondo. L’olandese quindi potrebbe convincersi nel giro di qualche giorno, a meno che non arrivino offerte più importanti.

Il Milan è sullo sfondo: non è mai stata un’ipotesi troppo concreta ma non va assolutamente scartata da qui alle prossime settimane.