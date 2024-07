Doppia cessione ad un passo: il Milan saluta entrambi

Il Milan deve sfoltire la rosa ed è al lavoro per piazzare gli esuberi: nelle prossime ore si potrà definire una doppia uscita, tutti i dettagli

Ibrahimovic in conferenza stampa è stato molto chiaro: “Gli acquisti arriveranno, ma bisogna anche cedere“. In effetti, la rosa di Paulo Fonseca è molto lunga ed è piena zeppa anche di giocatori che non rientrano nel progetto.

I casi più lampanti sono Divock Origi e Ballo-Touré, entrambi rientrati dai prestiti in Inghilterra. Per adesso sono stati relegati al Milan Futuro (anche se hanno un accordo con la società per allenarsi per conto proprio) ma si cercano nuove sistemazioni.

A questi poi se ne aggiungono tantissimi altri, come Saelemaekers, Daniel Maldini e così via. Nelle prossime ore, però, la società rossonera potrebbe definire una doppia e importante uscita: la destinazione è la stessa.

Addio Milan, se ne vanno in due: la destinazione è la stessa

Come scrive Gianluca Di Marzio sui suoi profili social, il Milan ha trovato l’accordo con l’Empoli per la cessione del portiere Devis Vasquez, anche lui rientrato dal prestito all’Ascoli in Serie B.

Trattativa chiusa quindi, con il calciatore che sta già raggiungendo il ritiro dei toscani. E a breve sarà raggiunto da un altro milanista.

In via di definizione è infatti anche la cessione all’Empoli dell’attaccante Lorenzo Colombo, che evidentemente in questi giorni non ha convinto Fonseca né la società (che sta cercando un altro centravanti oltre a Morata).

Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, tutto si potrebbe risolvere entro la giornata di domani.