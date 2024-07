È il suo giorno: visite mediche e firma, colpo Milan

Visite mediche in corso e poi la firma sul contratto: il Milan chiude l’acquisto a zero, in giornata può arriva l’ufficialità

Il Milan è ancora al lavoro per fare il primo acquisto. L’era Fonseca è iniziata lunedì con la presentazione e il primo allenamento. A Milanello si lavora duro per preparare al meglio la prossima stagione: l’obiettivo è iniziare col piede giusto, così da scacciare via ombre e polemiche.

Per farlo, però, è necessario rinforzare la squadra il prima possibile.

Quattro acquisti nel mirino: Morata per l’attacco, Fofana per il centrocampo, Pavlovic per la difesa ed Emerson Royal a destra. Moncada e Ibrahimovic stanno portando avanti queste quattro trattative con la speranza di poter chiudere presto.

Molto attiva la società invece sul fronte Milan Futuro, per il quale sono stati già finalizzati e ufficializzati tre acquisti: Fall, Sandri e Minotti. E a breve si aggiungerà il quarto.

Colpo per il Milan Futuro, arriva Samuele Longo: visite mediche in corso

Per il campionato di Lega Pro è fondamentale avere anche elementi di esperienza che possano fare da chioccia ad un gruppo di ragazzi giovanissimi alle prese per la prima volta con un campionato professionistico.

Per questo motivo il Milan Futuro ha scelto di mettere sotto contratto Samuele Longo, ex promessa dell’Inter che, a 32 anni, e dopo aver girato tantissime squadre, ha avuto la possibilità di tornare a Milano.

L’attaccante in questo momento è alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche, dopodiché si dirigerà al CONI per l’idoneità e infine, l’ultimo solito passaggio burocratico, in sede per la firma sul contratto.

Entro stasera quindi potrebbe arrivare anche l’ufficialità, anche se è più probabile che l’annuncio sarà rimandato ai prossimi giorni come accaduto coi precedenti tre acquisti.

Longo firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo.