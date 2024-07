Entusiasmo Milan: la risposta dei tifosi rossoneri spiazza tutti

L’atmosfera tra i tifosi del Milan non è certo delle migliori, ma le scelte dei rossoneri spiazzano tutti.

In casa Milan il mercato fatica a prendere il volo. La questione attaccante è quella più impellente, con Joshua Zirkzee che sembra dirottarsi ogni giorno di più verso la Premier League. I tifosi, nonostante la scorsa stagione non sia stata esaltante, si fanno sentire vicini al club in vista della prossima.

Boom di abbonamenti al Milan: entusiasmo tra i tifosi

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, sono oltre 35mila i tifosi rossoneri che hanno riconfermato il proprio abbonamento per la prossima stagione, segnando un +5% rispetto alla scorsa annata.

Il Milan ha contingentato la vendita agli abbonati fino alla mezzanotte di mercoledì 3 luglio, dopodiché venerdì 5 luglio a partire dalle ore 12 avrà inizio l’eventuale vendita libera.

L’obiettivo del club è fare il bis della media di 72mila presenze in campionato a San Siro raggiunta la scorsa stagione. Per i 41.500 posti degli abbonati i prezzi sono cresciuti in media del 19% rispetto al 2023/24. Un fattore che non ha comunque frenato l’entusiasmo dei milanisti, sempre presenti a San Siro, nella gioia e nel dolore.

Le fasi di vendita previste dal club rossonero sono quattro: si parte con la prelazione per gli abbonati della stagione 2023/24. In secondo luogo si passerà alle persone presenti nella “Waiting List”, i tifosi in attesa che prenderebbero gli eventuali posti rimasti vuoti dal primo al 3 luglio. Infine l’ultima fase è quella della vendita libera, che in caso di sold out non avrebbe nemmeno inizio.