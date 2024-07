Finalmente Milan, triplo colpo in arrivo: è la svolta

Tris di acquisti per il Milan nella prossima settimana: la dirigenza ha individuato i profili giusti ed è pronta a chiudere le trattative

Sta finalmente per iniziare il calciomercato del Milan. I tifosi, a questo punto dell’estate, si aspettavano altro dalle manovre della società. Che invece si sta prendendo tutto il tempo possibile prima di definire i primi acquisti.

Molto tempo si è perso a causa della trattativa per Zirkzee, il primo obiettivo in assoluto per l’attacco che è definitivamente sfumato. Troppo alte le richieste di commissioni del suo procuratore: inserimento repentino del Manchester United che ha chiuso l’operazione senza troppi problemi.

Archiviata la questione, Ibrahimovic e Moncada si sono subito attivati per mettere in atto il piano B, che ha un nome ed un cognome: Alvaro Morata.

L’attaccante è fuori dai soliti paletti imposti da RedBird sia per età che per costi di stipendio, ma in questo caso è uno strappo alla regola necessario: il mercato, infatti, non offre altre soluzioni all’altezza e a prezzi così contenuti.

Ma quella per lo spagnolo non è l’unica trattativa che il Milan sta per chiudere. Ormai ci siamo, i rossoneri sono pronti a regalare tre colpi uno in fila all’altro a Paulo Fonseca e a tutti i tifosi.

Non solo Morata, il Milan vuole chiudere altri due colpi: i dettagli

Morata è quello che dovrebbe aprire le danze: da lunedì in poi, e quindi dopo la finale dell’Europeo, ogni momento è buono per il sì definitivo. Che dovrebbe arrivare a prescindere da tutto, a meno di clamorosi colpi di scena.

L’Atletico Madrid aspetta di sapere: ha informato il calciatore non si opporrà alla sua decisione, anche perché c’è una clausola rescissoria nel suo contratto che lo libera per soli 15 milioni – cifra che il Milan spenderà senza alcun problema.

Per il calciatore è pronto un contratto di quattro anni a 5,5 milioni (si abbasserà quindi lo stipendio visto che coi Colchoneros ne guadagna più di sei).

Sarà lui quindi il primo grande colpo di questo calciomercato estivo. E sarà lui a dare il via agli altri arrivi.

Nella prossima settimana infatti è previsto un tris di acquisti: oltre a Morata, il Milan vuole chiudere le trattative anche per Fofana del Monaco e Pavlovic del Salisburgo.

Tre colpi che completerebbero la rosa di Fonseca. A quel punto bisognerà sfoltire la rosa e capire se ci sono possibilità per l’acquisto di un terzino destro, che i dirigenti hanno individuato in Emerson Royal.

Al momento però la distanza col Tottenham è molto ampia e il Milan sta preferendo concentrarsi sulle altre trattative.

Insomma, il mercato sta finalmente per sbloccarsi. Prepariamoci ad un inizio di settimana di fuoco in casa rossonera.