Fofana Milan, colpo in discesa: il motivo

Il francese è l’obiettivo principale per la mediana rossonera e il club va alla ricerca del prezzo adatto per il centrocampista.

Dopo la bella notizia dell’ammissione al campionato di Serie C per il Milan Futuro ora per la prima squadra rossonera è tempo di concretizzare e non lasciare lavori a metà. Il Diavolo dovrà infatti migliorare la propria rosa e dovrà farlo con dei giocatori adatti all’idea di gioco di Fonseca e che sappiano coesistere con gli effettivi già presenti in squadra. Dopo alcuni nomi in uscita è importante per il Milan fare um buon mercato in entrata.

Ovviamente se si pensa al calciomercato del Diavolo vengono in mente solo trattative per una nuova punta centrale a Milano. Sarà il colpo più importante per il club e non bisognerà sbagliare. Inoltre si guarda anche agli altri reparti. A centrocampo Youssouf Fofana è da diverso tempo un obiettivo del Milan che ora, con il Monaco, vuole lavorare sulla cifra per il francese. Ci sono ben due motivi per il quale la società vuole giocare a ribasso; la notizia.

Milan, per Fofana si vuole scendere al di sotto di questa cifra

Youssouf Fofana l’anno prossimo andrà in scadenza di contratto con il Monaco ma il Milan vuole averlo già da questa stagione nel proprio roster. In mezzo al campo è una scelta gradita per i rossoneri e si aggiungerebbe alla già folta comunità francese che ha sposato la causa Milan in questi anni. Il 25enne dunque vuole lasciare prima della scadenza del contratto il club francese e il Milan sembra essere in pole per lui.

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport c’è solo un nodo tra i due club e riguarda la cifra d’addio del francese. Il Monaco non si discosta dai circa 25 milioni di euro ma il Milan vorrebbe scendere ben sotto quella cifra: vorrebbe chiudere a circa 18 milioni. Il Monaco non potrà comunque tirare troppo la mano dato che il giocatore vorrà lasciare il club e la sua volontà è importante nella trattativa.

Dunque il Milan cerca di giocare al ribasso per il francese sperando che il Monaco ceda in modo da far arrivare al club di via Aldo Rossi un nuovo centrcampista che rafforzi la mediana rossonera. Nella stagione appena conclusa il giocatore ha messo a segno quattro reti e quattro assist piazzandosi al secondo posto in Ligue 1 ed è ora impegnato con la Nazionale Francese agli Europei dove ha già fatto due apparizioni.