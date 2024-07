Futuro Brescianini, ci guadagna anche il Milan: la situazione

Il Diavolo è pronto a consegnare a Paulo Fonseca la squadra da lui richiesta, il club in Via Aldo Rossi è pronto ad essere protagonista in questa finestra estiva di calciomercato.

Il Diavolo è alla caccia del colpo da 90, il club è intenzionato a sborsare una cospicua somma di denaro per il nuovo numero 9 rossonero. Olivier Giroud ha lasciato Milano, il francese è riuscito a rompere la “maledizione” del numero 9 in casa Milan. Il club in Via Aldo Rossi sta valutando svariate alternative, tra cui Alvaro Morata e Joshua Zirkzee. I rossoneri hanno trovato l’accordo con Zirkzee ma non col procuratore che chiede 15 milioni di commissioni.

I rossoneri potrebbero trovare – tramite delle cessione- altri milioni importanti per fare mercato. Nelle ultime ore è spuntato fuori l’interesse del Bologna per Davide Calabria, che potrebbe aiutare e non poco il Diavolo. Un altro assist potrebbe arrivare dall’ex rossonero Marco Brescianini, qualora lasciasse il Frosinone alla migliore offerta.

Brescianini tra Atalanta e Fiorentina, ecco perchè interessa al Milan

Marco Brescianini è stato uno dei migliori calciatori del Frosinone in Serie A, assieme a Cheddira, Harroui e Soulè. I tre calciatori sopra nominati infatti non vestiranno più la maglia del club laziale. Soulè e Cheddira sono tornati nei loro rispettivi club mentre Harroui rimarrà in Serie A. L’Hellas Verona ha deciso di pagare al Frosinone la clausola per Harroui.

L’esito di Brescianini sarà simile, il giocatore classe 2000 è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nella passata finestra estiva di calciomercato, i rossoneri si sono decisi a cedere il cartellino del calciatore ma mantenendo una clausola sulla rivendita. Il Diavolo ha inserito sul carrellino di Marco Brescianini una percentuale sulla rivendita del 50%. Sul centrocampista sono in pressing due big di Serie A: Atalanta e Fiorentina.

L’Atalanta e la Fiorentina si sono già scontrate per Nicolò Zaniolo, con i nerazzurri che hanno avuto la meglio e hanno acquistato il calciatore ex Roma e Galatasaray. La Dea sembra in vantaggio anche nella trattativa per Brescianini ma la Fiorentina conta di incontrare il suo procuratore il prima possibile. Giuseppe Riso è molto ricercato negli ultimi tempi viste le molteplici trattative per gli altri suoi assistiti, tra tutti Valentin Carboni e Alessandro Buongiorno.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Frosinone non si discosta dalla richiesta di 12 milioni di euro per l’ex Monza e Cosenza. Qualora il club gialloblu dovesse vendere Bresciani per 12 milioni di euro, il Milan incasserebbe 6 milioni di euro dalla sua vendita.