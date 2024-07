Ibrahimovic come Mourinho: novità a Milanello, scelta inaspettata

Scelta a sorpresa di Ibrahimovic che ha deciso di cambiare Milanello: ha preso spunto da José Mourinho

Lunedì è iniziata l’era Paulo Fonseca. Il nuovo allenatore, che ha sostituito Stefano Pioli dopo cinque anni, sta lavorando duramente per riuscire ad incidere subito e a portare le sue idee.

I rossoneri, come ha spiegato il tecnico alla sua conferenza stampa di presentazione, ha idee di gioco molto diverse rispetto a quelle di Pioli.

Ecco perché bisognerà lavorare tantissimo sulla tecnica, sulla tattica e, soprattutto, sulla testa dei giocatori, abituati ad un calcio con altri principi.

Lavoro durissimo quindi, accompagnato dalla presenza fissa di Zlatan Ibrahimovic, al fianco di Fonseca fin dalla conferenza stampa di presentazione.

Ibrahimovic cambia Milanello, costruita un’impalcatura

Ibrahimovic che proprio in questi giorni, in comune accordo con la società, ha scelto di apportare alcune modifiche al centro sportivo di Milanello.

Come scrive oggi Tuttosport, lo svedese ha fatto costruire un’impalcatura di tre metri alla quale saranno appesi dei teloni neri.

L’obiettivo? Semplice, impedire la visuale dai campi di Milanello dall’esterno.

Ibrahimovic vuole fare in modo che dal centro sportivo non escano più troppi spifferi come spesso è accaduto in questi ultimi anni. Una mossa per provare a tenere il più segreto possibile il lavoro di Fonseca, soprattutto a ridosso delle partite.

Probabilmente Zlatan ha preso spunto da José Mourinho. Che fece la stessa cosa nella stagione 2008-2009 all’Inter (Ibra giocava lì quell’anno).