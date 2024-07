“Il Milan deve realizzare questi due colpi”, il giornalista avverte i rossoneri

Il noto giornalista lancia un chiaro avvertimento al Milan sul fronte mercato: le sue dichiarazioni non lasciano dubbi.

In queste ore di mercato, il Milan si sta dimostrando particolarmente attivo. Lo conferma l’operazione Morata, affare ormai prossimo dalla chiusura. Il centravanti classe 1992, dopo aver vinto l’europeo con la Spagna, si appresta a fare ritorno in Italia per indossare la maglia rossonera. L’esperto centravanti dovrebbe firmare un contatto fino al 2028 da 5 milioni a stagione. La trattativa è in dirittura d’arrivo, il Milan è pronto ad esercitare la clausola del calciatore, versando nella casse dell’Atletico Madrid i 13 milioni richiesti. Per l’attaccante ex Juve sarebbero già state fissate anche le visite mediche, in programma domani in Spagna.

Il giornalista lancia l’allarme: Milan avvertito

Il direttore del quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, Ivan Zazzaroni, stamani ha fatto il punto della situazione sul mercato del Milan tramite le colonne del suo giornale. Il noto giornalista ha voluto mandare un chiaro avvertimento alla società rossonera, utilizzando delle parole incise: “Il Milan è alle prese col metodo Fonseca, il cui aumento della popolarità è direttamente proporzionale ai risultati che otterrà”.

Zazzaroni lancia l’allarme: “La società ha convinto Morata, cerca un altro centravanti (ha sondato Abraham) ma non ha ancora il centrocampista e il terzino destro. Tre giorni fa, a precisa domanda su Fofana, universalmente indicato quale obiettivo dei rossoneri, il proprietario del Monaco Dmitrij Rybolovlev ha chiarito di non aver mai sentito alcun rappresentante del club. Possibile?”.