Il Milan non molla la presa: Furlani in pressing sul difensore

Il Milan ha tutte le intenzioni di concretizzare la trattativa: la società rossonera di avvicina alla chiusura dell’operazione.

Non solo l’attacco, il Milan ha come obiettivo quello di migliorare in modo deciso anche la retroguardia. Per questo motivo, la società è da tempo al lavoro per cercare di consegnare a mister Paulo Fonseca un innesto valido e che rispecchi a pieno gli standard dell’ambiziosa piazza rossonera.

Tra i diversi profili individuati in casa Milan, c’è Strahinja Pavlović del Salisburgo. Il nome del difensore serbo continua ad essere uno dei primi della lista di Giorgio Furlani e del suo team di mercato. Il calciatore piace molto ai rossoneri, che continuano a coltivare una certa fiducia nella chiusura a buon fine dell’affare.

Il Milan non molla la presa per Pavlovic: Furlani pronto ad affondare il colpo

La fiducia del Milan sembra crescere con il passare dei giorni per il possibile arrivo del possente difensore Pavlovic. La società rossonera avrebbe individuato il centrale serbo classe 2001 come il principale rinforzo per la retroguardia. Ecco perché il club lombardo starebbe schiacciando il piede sull’acceleratore, con l’intento di raggiungere quanto prima un accordo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il club di Serie A starebbe continuando a trattare con il Salisburgo per trovare un’intesa. La società austriaca chiede circa 30 milioni di euro, mentre il Milan al momento ha messo sul tavolo un’offerta da 15 milioni più bonus. Nonostante l’attuale distanza, il Milan ha fiducia che presto l’affare potrebbe assumere un risvolto positivo.

Infatti, è possibile che le parti possano venirsi incontro chiudendo la trattativa sulla base di un accordo da 20 milioni più bonus. Il Milan proverà a sfruttare l’intesa raggiunta con il giocatore per invogliare il Salisburgo ad abbassare le pretese economiche.

Una volta archiviata la pratica difensore, il Milan cercherà di sbrogliare un altro nodo, quello legato al centrocampista. Dopo aver messo le mani su Strahinja Pavlović, i rossoneri andranno all’assalto di Youssouf Fofana. È il centrocampista del Monaco la priorità del club lombardo per dare manforte alla mediana.

Così come con il centrale del Salisburgo, i rossoneri sono riusciti a strappare un’intesa di massima anche con l’entourage del mediano francese. Il Monaco chiede almeno 20 milioni per lasciar partire il centrocampista, somma che il Milan a cui non si è ancora avvicinata. Per ora, i rossoneri starebbero temporeggiando prima di prendere una decisione finale. È in stand-by, invece, la trattativa con il Tottenham. Secondo la dirigenza lombarda, la richiesta economica degli Spurs per Emerson Royal è troppo alta.