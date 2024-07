Il Milan pesca dal Belgio: colpo a sorpresa, è un 2005

Il Milan guarda in Belgio per un possibile acquisto a sorpresa: il giocatore ha sbalordito tutti a fine stagione e adesso è nel mirino dei rossoneri

Il Milan è al lavoro sul calciomercato per mettere a disposizione di Paulo Fonseca una rosa forte e completa. Il primo acquisto è Alvaro Morata, che sarà quindi il nuovo numero nove dei rossoneri. Adesso l’attaccante è in vacanza dopo l’Europeo vinto con la Spagna, rientrerà a Milano ad inizio agosto per iniziare questa nuova stagione.

In casa rossonera però c’è ancora tanto da fare per quanto riguarda gli acquisti. La società è alla ricerca di un difensore centrale, con Pavlovic primo obiettivo ed Hermoso alternativa.

Caccia anche al centrocampista: per Fofana l’accordo è complicato perché c’è grande distanza fra domanda e offerta e di recente c’è stato anche l’inserimento dell’Atletico Madrid. Anche questa pista quindi è ancora tutta da valutare.

Insomma, strada piena di ostacoli per questo mercato, ma Giorgio Furlani è tranquillo: il club sa quello che deve fare e soprattutto non ha fretta.

Intanto però come sempre la società è molto attenta anche ai giocatori più giovani da inserire, eventualmente, anche nel Milan Futuro. E in queste ore si è parlato di un talento molto interessante che ha di recente impressionato il Belgio.

Dal Belgio al Milan, i rossoneri vogliono l’esterno

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan avrebbe messo gli occhi su Matias Fernandez-Pardo. Si tratta di un esterno offensivo del Gent, che preferisce partire largo (anche se ha giocato qualche volta anche da punta), classe 2005.

Fernandez-Pardo ha avuto un’esplosione improvvisa: nella regular season belga aveva giocato da titolare solamente due volte, ma poi nel post season si è letteralmente scatenato.

Dieci partite giocate, otto volte titolare, sette gol segnati. Un rendimento che ha fatto subito schizzare alle stelle il suo valore economico, che ad oggi si aggira fra i 10 e i 15 milioni.

Oltre ai rossoneri, sul calciatore c’è anche la Roma. Che, come sappiamo, è alla ricerca di esterni d’attacco con determinate caratteristiche.

Il Milan per lui potrebbe essere un’ottima soluzione anche grazie alla possibilità di giocare con continuità in Serie C con la squadra U23. Come è ormai noto a tutti, la società rossonera è molto attiva per quanto riguarda il potenziale dei giovani e per questo sta lavorando tantissimo.

Sicuramente Fernandez-Pardo non è un giocatore pronto per la prima squadra, dove inoltre non troverebbe spazio. A sinistra c’è Leao, e il suo vice è un certo Okafor. Ancor meno da trequartista e da attaccante.

Insomma, un colpo solo in chiave futura.