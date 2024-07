La decisione del Milan fa storcere il naso a due rossoneri: spunta il retroscena

I due calciatori stanno meditando l’addio al Milan dopo la chiamata di mercato ricevuta negli scorsi giorni dalla dirigenza

Il Milan di Paulo Fonseca vuole prendere forma nel minor tempo possibile per cercare di creare un gruppo solido e che possa interiorizzare le idee di gioco del mister portoghese. Per far sì che ciò accada, la dirigenza rossonera starebbe accelerando le operazioni di mercato in tutti i reparti.

In attacco Alvaro Morata sarà il grande colpo, arriverà dopo le vacanze conquistate dopo la finale dell’Europeo contro l’Inghilterra: un rinforzo importante che porterà freschezza, esperienza e tecnica. Anche per quanto riguarda la retroguardia, i rossoneri starebbero giocando d’anticipo e di strategia. Pavlovic del Salisburgo è un profilo molto apprezzato per la difesa ed un accordo con il club austriaco su una base di 20 milioni sembra essere la soluzione migliore per tutti.

Nel frattempo si lavorerà anche alle uscite, in particolare sugli esuberi per alleggerire il monte ingaggi: in questa prospettiva, ci sono novità su Ballo Tourè e Divock Origi.

Milan, Origi e Ballo Tourè verso l’addio dopo la clamorosa chiamata

I due calciatori non sembrano rientrare nel progetto tecnico di Fonseca e sono stati invitati a trovarsi una nuova sistemazione. La Gazzetta dello Sport svela un clamoroso retroscena su Origi e Toure, rientrati dai prestiti in Premier League con Fullham e Nottingham Forrest.

Secondo la Rosea, i due rossoneri avrebbero ricevuto una chiamata dalla dirigenza rossonera, che ha comunicato ai due la possibilità di unirsi al Milan Futuro in Serie C in caso di mancato accordo con altre società. Una telefonata ritenuta offensiva ed umiliante per due calciatori con palmares importanti, basti solo pensare che Origi vanta una Champions League vinta da protagonista con il Liverpool.

Dunque nessuna possibilità di ricucire lo strappo dopo l’umiliante proposta pervenuta dalla dirigenza rossonera: i due quasi ex sarebbero molto infuriati con il Milan, e starebbero alla ricerca di soluzioni per continuare la loro carriera lontano dall’ombra del Duomo, cercando di rilanciare una carriera che, per entrambi, dopo la firma col Milan ha subito una pesante battuta d’arresto.

Questione Fofana

A centrocampo, invece, il Milan starebbe sondando il profilo di Youssouf Fofana, di nazionalità francese, giocatore del Monaco. L’ex Strasburgo ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro con un contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2025: un aspetto da non sottovalutare che potrà essere la chiave per l’acquisto del calciatore da parte del Milan.