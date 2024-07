La suggestione di mercato resta viva: il Milan intensifica i contatti con la punta

Il Milan continua a sondare diversi profili: rimane più che viva la pista per un attaccante, protagonista nell’ultimo europeo.

La dirigenza rossonera vuole fornire a Paulo Fonseca una squadra capace immediatamente di essere competitiva e magari protagonista in ogni torneo della prossima stagione. L’idea del club milanista sarebbe quella di tornare a combattere per il titolo della Serie A dopo 2 anni in cui non è mai riuscito a tornare al vertice della classifica. Per avverare questo desiderio, Furlani sta cercando di chiudere quanto prima diversi colpi di mercato in praticamente tutti i reparti.

In difesa il profilo del serbo Pavlovic, in forze al Salisburgo, è quello che interessa di più al Milan per la propria retroguardia. A centrocampo Youssouf Fofana del Monaco può essere un acquisto importante per rinforzare il centrocampo sul lato difensivo poichè apparso troppo distratto in tal senso nel corso dell’ultima stagione.

Sul fronte offensivo i nomi più caldi sono quelli di Alvaro Morata dell’Atletico Madrid, pronto a dire addio alla Spagna per far ritorno in Italia, e Tammy Abraham della Roma. L’ex Juventus nella giornata di lunedì darà il suo ok definitivo per il trasferimento, dopo il saldo della clausola rescissoria da 13 milioni mentre per l’attaccante inglese giallorosso c’è ancora da lavorare. Intanto il Milan studia un’alternativa per far fronte ad eventuali problematiche.

La suggestione Depay può concretizzarsi in realtà: le condizioni

Il Milan ha chiari i propri obiettivi di mercato ma qualora si verificassero problemi per il trasferimento di uno dei due obiettivi in attacco, i rossoneri potrebbero investire su un giocatore che ha disputato un ottimo Euro 2024: Memphis Depay. L’ex Manchester United ha concluso il proprio contratto con l’Atletico Madrid ed è tuttora senza squadra.

L’olandese si è dovuto arrendere soltanto in semifinale contro l’Inghilterra ma è stato capace di trascinare i suoi e siglare un gol ed un assist in 6 partite. Un bottino non così sostanzioso ma che è frutto di prestazioni convincenti e soprattutto da leader. Secondo il “Quotidiano Sportivo”, qualora la Roma continuasse ad alzare il muro per Abraham, il Milan potrebbe seriamente cambiare rotta e pensare a Depay.

La punta ex Barcellona chiede un biennale con opzione per il terzo a 5 milioni all’anno: un ingaggio troppo pesante per le casse rossonere che avrebbero in mente, nel caso in cui si intavolasse una trattativa concreta, di far abbassare le pretese del calciatore e convincerlo con il nuovo progetto targato Paulo Fonseca.