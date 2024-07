Lascia il Milan per colpa di Fonseca, rapporti incrinati: decisione presa

Colpo di scena in casa Milan. Il calciatore potrebbe lasciare Milanello a causa dei rapporti incrinati con Paulo Fonseca.

Il nuovo Milan di Fonseca deve ripartire dalle certezze, tagliando i rami secchi e ripartire a ritmo spedito verso nuovi successi. Nella stagione 2024/2025 i rossoneri saranno chiamati a riscattare la seconda annata consecutiva senza titoli. Il Diavolo proverà a svoltare attraverso il “calcio” dominante del tecnico portoghese, così aggettivato da Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di inizio anno.

Per imporsi l’ex timoniere della Roma dovrà avere materiale a lui affine. Strumenti che al momento non sono ancora arrivati, in quanto le entrate dal calciomercato estivo iniziato oggi si limitano ai calciatori rientranti dai prestiti in giro per l’Europa. Andrà trovata una sistemazione per i giocatori non funzionali al progetto, in modo da ricavare buone cifre da reinvestire sul mercato.

Il calciatore che può portare maggiori introiti in caso di addio è Alexis Saelemaekers, rientrato dal prestito a Bologna, oltre ad altri colleghi lontani dal progetto. Inoltre queste ultime ore è spuntata un’ipotesi a sorpresa. Secondo quando riportato da Matteo Moretto su X, le strade di Alessandro Florenzi e del Milan potrebbero separarsi in queste settimane, complice il rapporto complicato con Fonseca

Mercato Milan, Florenzi in uscita: la chiave della separazione

Il contratto del laterale ex Roma scade nel giugno 2025, ma a meno di un anno dal termine dell’accordo il terzino sembra destinato a lasciare Milanello. A pesare sulla decisione ci sarebbero i rapporti tesi con Paulo Fonseca. Il feeling tra i due non è mai scattato fin dai tempi di Roma. L’esterno difensivo fu costretto a lasciare la Capitale nel gennaio 2020 direzione Valencia a causa dei rapporti tutt’altro che idilliaci con il portoghese.

Pochi mesi dopo Florenzi si trasferì al Paris Saint Germain durante la stagione 2020/2021. In seguito il passaggio sulla sponda rossonera del Naviglio a seguito della gioia dell’Europeo vinto con la Nazionale di Mancini. Il terzino romano è stato sporadicamente impiegato dal primo minuto. Tuttavia, quando chiamato in caus, Alessandro si è sempre fatto trovare pronto. Rimane impressa la rete siglata al “Bentegodi” nel maggio 2022, che chiuse il contenzioso in un Hellas Verona-Milan che lanciò ancor di più i rossoneri verso lo scudetto.

Dopo tre annate il legame potrebbe essere interrotto clamorosamente. L’addio porterebbe i dirigenti di via Aldo Rossi a cercare un sostituto degno, possibilmente un jolly che si sappia applicare in più zone del campo come Florenzi.