LIVE – Serie A 2024/25, il calendario del Milan

Tutto pronto per la presentazione del calendario di Serie A: ecco quando e contro chi scenderà in campo il Milan.

Alle 12 la Serie A presenterà il calendario del prossimo campionato in cui il nuovo Milan di Fonseca cercherà di assumere un ruolo da protagonista. Dopo la vittoria del ventesimo scudetto da parte dell’Inter, i rossoneri sono pronti a compiere il salto di qualità con l’ex allenatore della Roma.

Il campionato inizierà nel weekend del 17-18 agosto 2024 mentre si concluderà il 25 maggio 2025. La Serie A non vivrà di soste se non per le finestre riservate agli impegni FIFA delle Nazionali nei seguenti weekend: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo. L’unico turno infrasettimanale è quello della decima giornata (mercoledì 30 ottobre 2024) che insieme alla prima e all’ultima non sarà caratterizzata da un derby.

Nessuna sosta invernale: il format del Boxing Day della Premier League verrà ripreso anche dalla Serie A. Si scenderà in campo il 22 e 29 dicembre oltre al 5 gennaio 2025. Il girone sarà anche quest’anno asimmetrico e non ci saranno partite tra le squadre che disputeranno la Champions contro quelle impegnate in Europa ed in Conference League nelle giornate: 5, 6, 22, 25, 28, 32, 35 comprese tra due turni di competizione UEFA ‘back to back’.

Ovviamente verrà garantita l’alternanza assoluta (casa e trasferta) per le squadre che condividono lo stadio o che sono distanti pochi chilometri: Milan ed Inter, Juventus e Torino, Lazio e Roma, Fiorentina ed Empoli.

Milan, il calendario di Serie A 2024/25

Di seguito tutte le giornate di campionato che affronterà il Milan:

– 1^ GIORNATA:

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina

– 2^ GIORNATA:

Cagliari-Como

Fiorentina-Venezia

Hellas Verona-Juventus

Inter-Lecce

Monza-Genoa

Napoli-Bologna

Parma-Milan

Roma-Empoli

Torino-Atalanta

Udinese-Lazio

– 3^ GIORNATA:

Bologna-Empoli

Fiorentina-Monza

Genoa-Hellas Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Milan

Lecce-Cagliari

Napoli-Parma

Udinese-Como

Venezia-Torino

– 4^ GIORNATA:

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Napoli

Como-Bologna

Empoli-Juventus

Genoa-Roma

Lazio-Hellas Verona

Milan-Venezia

Monza-Inter

Parma-Udinese

Torino-Lecce

– 5^ GIORNATA:

Atalanta-Como

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Lazio

Hellas Verona-Torino

Inter-Milan

Juventus-Napoli

Lecce-Parma

Monza-Bologna

Roma-Udinese

Venezia-Genoa

– 6^ GIORNATA:

Bologna-Atalanta

Como-Hellas Verona

Empoli-Fiorentina

Genoa-Juventus

Milan-Lecce

Napoli-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Venezia

Torino-Lazio

Udinese-Inter

– 7^ GIORNATA:

Atalanta-Genoa

Bologna-Parma

Fiorentina-Milan

Hellas Verona-Venezia

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Lazio-Empoli

Monza-Roma

Napoli-Como

Udinese-Lecce

– 8^ GIORNATA:

Cagliari-Torino

Como-Parma

Empoli-Napoli

Genoa-Bologna

Hellas Verona-Monza

Juventus-Lazio

Lecce-Fiorentina

Milan-Udinese

Roma-Inter

Venezia-Atalanta

– 9^ GIORNATA:

Atalanta-Hellas Verona

Bologna-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Juventus

Lazio-Genoa

Monza-Venezia

Napoli-Lecce

Parma-Empoli

Torino-Como

Udinese-Cagliari

– 10^ GIORNATA:

Atalanta-Monza

Cagliari-Bologna

Como-Lazio

Empoli-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Parma

Lecce-Hellas Verona

Milan-Napoli

Roma-Torino

Venezia-Udinese

– 11^ GIORNATA:

Bologna-Lecce

Empoli-Como

Hellas Verona-Roma

Inter-Venezia

Lazio-Cagliari

Monza-Milan

Napoli-Atalanta

Parma-Genoa

Torino-Fiorentina

Udinese-Juventus

– 12^ GIORNATA:

Atalanta-Udinese

Cagliari-Milan

Fiorentina-Hellas Verona

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Torino

Lecce-Empoli

Monza-Lazio

Roma-Bologna

Venezia-Parma

– 13^ GIORNATA:

Como-Fiorentina

Empoli-Udinese

Genoa-Cagliari

Hellas Verona-Inter

Lazio-Bologna

Milan-Juventus

Napoli-Roma

Parma-Atalanta

Torino-Monza

Venezia-Lecce

– 14^ GIORNATA:

Bologna-Venezia

Cagliari-Hellas Verona

Como-Monza

Fiorentina-Inter

Lecce-Juventus

Milan-Empoli

Parma-Lazio

Roma-Atalanta

Torino-Napoli

Udinese-Genoa

– 15^ GIORNATA:

Atalanta-Milan

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Torino

Hellas Verona-Empoli

Inter-Parma

Juventus-Bologna

Monza-Udinese

Napoli-Lazio

Roma-Lecce

Venezia-Como

– 16^ GIORNATA:

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Atalanta

Como-Romo

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Lazio-Inter

Lecce-Monza

Milan-Genoa

Parma-Hellas Verona

Udinese-Napoli

– 17^ GIORNATA:

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Udinese

Genoa-Napoli

Hellas Verona-Milan

Inter-Como

Lecce-Lazio

Monza-Juventus

Roma-Parma

Torino-Bologna

Venezia-Cagliari

– 18^ GIORNATA:

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Inter

Como-Lecce

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Milan-Roma

Napoli-Venezia

Parma-Monza

Udinese-Torino

– 19^ GIORNATA:

Atalanta-Juventus

Como-Milan

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Udinese

Inter-Bologna

Lecce-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Lazio

Torino-Parma

Venezia-Empoli

– 20^ GIORNATA:

Bologna-Roma

Empoli-Lecce

Genoa-Parma

Lazio-Como

Milan-Cagliari

Monza-Fiorentina

Napoli- Hellas Verona

Torino-Juventus

Udinese-Atalanta

Venezia-Inter

– 21^ GIORNATA:

Atalanta-Napoli

Bologna-Monza

Cagliari-Lecce

Como-Udinese

Fiorentina-Torino

Hellas Verona-Lazio

Inter-Empoli

Juventus-Milan

Parma-Venezia

Roma-Genoa

– 22^ GIORNATA:

Como-Atalanta

Empoli-Bologna

Genoa-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Inter

Milan-Parma

Napoli-Juve

Torino-Cagliari

Udinese-Roma

Venezia- Hellas Verona

– 23^ GIORNATA:

Atalanta-Torino

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Genoa

Juventus-Empoli

Milan-Inter

Monza-Verona

Parma-Lecce

Roma-Napoli

Udinese-Venezia

– 24^ GIORNATA:

Cagliari-Parma

Como-Juventus

Empoli-Milan

Hellas Verona-Atalanta

Inter-Fiorentina

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Udinese

Torino-Genoa

Venezia-Roma

– 25^ GIORNATA:

Atalanta-Cagliari

Bologna-Torino

Fiorentina-Como

Genoa-Venezia

Juventus-Inter

Lazio-Napoli

Milan- Hellas Verona

Monza-Lecce

Parma-Roma

Udinese-Empoli

– 26^ GIORNATA:

Cagliari-Juventus

Como-Napoli

Empoli-Atalanta

Hellas Verona-Fiorentina

Inter-Genoa

Lecce-Udinese

Parma-Bologna

Roma-Monza

Torino-Milan

Venezia-Lazio

– 27^ GIORNATA:

Atalanta-Venezia

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Lecce

Genoa-Empoli

Juventus- Hellas Verona

Milan-Lazio

Monza-Torino

Napoli-Inter

Roma-Como

Udinese-Parma

– 28^ GIORNATA:

Cagliari-Genoa

Como-Venezia

Empoli-Roma

Hellas Verona-Bologna

Inter-Monza

Juventus-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Milan

Napoli-Fiorentina

Parma-Torino

– 29^ GIORNATA:

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Fiorentina-Juventus

Genoa-Lecce

Milan-Como

Monza-Parma

Roma-Cagliari

Torino-Empoli

Udinese- Hellas Verona

Venezia-Napoli

– 30^ GIORNATA:

Cagliari-Monza

Como-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Hellas Verona-Parma

Inter-Udinese

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Lecce-Roma

Napoli-Milan

Venezia-Bologna

– 31^ GIORNATA:

Atalanta-Lazio

Bologna-Napoli

Empoli-Cagliari

Genoa-Udinese

Lecce-Venezia

Milan-Fiorentina

Monza-Como

Parma-Inter

Roma-Juventus

Torino- Hellas Verona

– 32^ GIORNATA:

Atalanta-Bologna

Como-Torino

Fiorentina-Parma

Hellas Verona-Genoa

Inter-Cagliari

Juventus-Lecce

Lazio-Roma

Napoli-Empoli

Udinese-Milan

Venezia-Monza

– 33^ GIORNATA:

Bologna-Inter

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Venezia

Genoa-Lazio

Lecce-Como

Milan-Atalanta

Monza-Napoli

Parma-Juventus

Roma- Hellas Verona

Torino-Udinese

– 34^ GIORNATA:

Atalanta-Lecce

Como-Genoa

Fiorentina-Empoli

Hellas Verona-Cagliari

Inter-Roma

Juventus-Monza

Lazio-Parma

Napoli-Torino

Udinese-Bologna

Venezia-Milan

– 35^ GIORNATA:

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Empoli-Lazio

Genoa-Milan

Inter-Verona

Lecce-Napoli

Monza-Atalanta

Parma-Como

Roma-Fiorentina

Torino-Venezia

– 36^ GIORNATA:

Atalanta-Roma

Como-Cagliari

Empoli-Parma

Verona-Lecce

Lazio-Juventus

Milan-Bologna

Napoli-Genoa

Torino-Inter

Udinese-Monza

Venezia-Fiorentina

– 37^ GIORNATA:

Roma-Milan

– 38^ GIORNATA:

Milan-Monza