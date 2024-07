L’offerta c’è, il Milan ci prova davvero: colpo di scena

Il giocatore, da oggi svincolato, è davvero un obiettivo del Milan: colpo di scena clamoroso, l’offerta è di quelle importanti

Il Milan sta cercando un centrocampista. Se a condizioni economiche favorevoli, meglio. Può esserlo Fofana, in scadenza di contratto a giugno 2025.

I rossoneri potrebbero strapparlo al Monaco, che si è arreso all’idea di cederlo in questa sessione, per una cifra inferiore ai 20 milioni. Si tratta del profilo che piace di più ai dirigenti, anche se bisogna fare attenzione alla concorrenza.

Per capire se l’affare si farà o meno bisognerà aspettare per forza la fine dell’Europeo. Intanto però il Milan ragiona anche sulle alternative.

Un profilo in pieno stile RedBird è Wieffer del Feyenoord, anche lui molto apprezzato dalle parti di via Aldo Rossi. Giovane, stipendio basso e con potenziale futuro: un acquisto che sarebbe in linea con le idee della proprietà.

L’olandese è per caratteristiche adatto a ciò di cui ha bisogno Fonseca per il centrocampo, e cioè un mediano più posizionale e con più attenzione alle fase di non possesso, grave lacuna nella rosa della scorsa stagione.

Fra le altre opzioni, con qualità però diverse da Fofana e Wieffer, c’è anche una clamorosa ipotesi. Sembrava assurdo all’inizio ma invece sono arrivate solo conferme. Sarebbe un colpo pazzesco (a parametro zero) e in controtendenza con la strategia di mercato del Milan.

L’offerta del Milan per Rabiot, cifre e dettagli

Si tratta di Adrien Rabiot, al momento svincolato: la Juventus gli ha offerto il rinnovo di contratto ma lui non ha ancora accettato. Il 30 giugno è ormai passato e quindi lui è ad oggi libero da vincoli.

Il Milan ci sta seriamente pensando e ha fatto una proposta importante. Come rivelato oggi da Repubblica, la società rossonera, dopo aver incassato il gradimento del giocatore, ha messo sul piatto un’offerta da 7 milioni (con bonus inclusi) per tre stagioni.

Rabiot, come Fofana, è concentrato solo sull’Europeo con la Francia – scenderà in campo oggi contro il Belgio per gli ottavi di finale. Si è quindi preso del tempo per decidere ma ha fatto già sapere ai rossoneri di essere interessato.

Il problema, come sempre, è rappresentato dalla concorrenza: oltre alla Juventus, che vorrebbe trattenerlo (anche perché lui e Thiago Motta si conoscono bene dai tempi del Psg), su di lui ci sono Manchester United, Real Madrid e, ultimo inserimento, Liverpool.

Tre squadre di grande livello che possono garantirgli più soldi – con un probabile premio anche alla firma, oltre al solito tema commissioni.

Il Milan resta in attesa di una risposta. Rabiot, come detto, sarebbe un acquisto in controtendenza con la storia recente dei rossoneri. Che hanno sempre snobbato calciatori avanti con l’età e soprattutto costosi a livello di stipendio.

Un suo eventuale arrivo creerebbe un certo imbarazzo nello spogliatoio considerato che Theo Hernandez e Maignan guadagnano molto meno. Di certo porterebbe in spogliatoio esperienza, fisicità e forte presenza.