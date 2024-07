“Lukaku non fa la differenza”: l’attacco del noto giornalista

Rumors di mercato accostano l’attaccante belga al Milan: è il profilo giusto per l’attacco? La risposta di un noto giornalista.

Dopo l’apertura ufficiale del calciomercato, avvenuta lo scorso 1° luglio, i rumors di mercato si fanno sempre più intensi, con numerosi calciatori che vengono accostati a più club, in base anche alle esigenze di quest’ultimi. Nelle prossime settimane si assisterà ad un vero e proprio valzer di calciatori, con il mercato che sembra offrire qualche colpo di scena in più rispetto alla scorsa stagione.

Anche il Milan ha la necessità di intervenire sul mercato, per sistemare la rosa che dovrà allenare il nuovo tecnico, ovvero Paulo Fonseca: il tecnico portoghese ha già dialogato con la dirigenza di Via Aldo Rossi circa le necessità della rosa rossonera e i possibili colpi di mercato; in particolare, il Milan è a caccia di un nuovo numero 9, che prenda il posto dell’ex Olivier Giroud. Tanti i nomi accostati ai rossoneri, in primis quello di Zirkzee, che rimane l’obiettivo principale. Negli ultimi giorni, al Milan è stato accostato anche Romelu Lukaku, ex attaccante dei cugini nerazzurri.

“Lukaku non è decisivo”: l’attacco di Trevisani

Romelu Lukaku è appena stato eliminato da Euro24, insieme alla propria Nazionale, il Belgio. L’attaccante di proprietà del Chelsea, la passata stagione ha giocato con la maglia della Roma e la prossima potrebbe tornare a giocare in Serie A: su di lui, infatti, ci sono Milan e Napoli. Lukaku, al centro dei rumors di mercato, è stato preso di mira anche dal noto giornalista, Riccardo Trevisani, che ha parlato così durante il podcast EuroCronache:

Cosa vuoi far fare a Lukaku, 15 gol al Napoli o al Milan? Li può fare tranquillamente. Ma non pensare che i gol arrivino in partite importanti, però. Non pensare che faccia la differenza nei big match. È forte fisicamente, comunque gli spazi si creano e comunque gioca in squadre che le occasioni gliele fanno fare. E lui 15 gol li fa. Se vuoi qualcuno che ti domini i big match mentalmente, fisicamente, tecnicamente, hai sbagliato destinatario.

Il noto giornalista, di fede nerazzurra, non spende buone parole per Romelu Lukaku, nonostante il belga sia stato importante per l’Inter, soprattutto durante la sua prima esperienza con la maglia nerazzurra.

La destinazione di Lukaku non è ancora nota, ma il Chelsea se ne vuole liberare a titolo definitivo: Napoli potrebbe essere più gradita vista la presenza di Conte, ma qualora al Milan non arrivasse Zirkzee, Lukaku può essere la seconda scelta.