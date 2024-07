Manchester City-Milan, Fonseca rivoluziona tutto: le formazioni ufficiali

Il Milan affronterà il Manchester City nella prima amichevole degli States: squadre in campo alle ore 00:00 italiane.

Dopo la prima amichevole disputata contro il Rapid Vienna, terminata 1 a 1, il Milan tornerà in campo questa notte, alle 00:00 italiane, contro il Manchester City di Pep Guardiola: la squadra rossonera è volata negli States, dove disputerà 4 match di alto livello. Prima gli inglesi, poi il Real Madrid, l’Olympiakos e infine il Barcellona, prima di rientrare in Italia e cominciare il nuovo Campionato di Serie A. Il match tra i Citizens e il Diavolo rossonero si disputerà allo Yankee Stadium di New York, casa dei New York Yankees. Una scelta per niente casuale, considerato che il Milan è legato con la squadra di baseball americana.

Fonseca non ha ancora tutti i giocatori della propria rosa a disposizione, considerati che i big devono ancora rientrare dalle vacanze, dopo che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali agli Europei. Uno di questi è Alvaro Morata, neo acquisto del Milan, che sarà a disposizione di Fonseca soltanto a partire da agosto, a pochi giorni dall’inizio del Campionato.

City-Milan, gli undici scelti da Fonseca

Non avendo ancora tutti i giocatori a disposizione, per la partita contro il Manchester City Fonseca si deve affidare ad alcuni “ricambi”, soprattutto in fase offensiva. A coprire la porta rossonera sarà Torriani, in attesa che Maignan si unisca al gruppo. Difesa a 4 formata da Calabria, Tomori, Gabbia e Terracciano: il tecnico portoghese non ha ancora a disposizione Theo Herndendez, anche lui rientrante nei prossimi giorni dopo aver disputato l’europeo con la Francia. Il match contro il City sarà importante per capire se Fonseca sta svolgendo un buon lavoro sulla fase difensiva, quella a cui ha dato più priorità quando ha cominciato i lavori. Centrocampo formato dalle due mezz’ala Florenzi e Bennacer; davanti i tre Chukwueze, Loftus-Cheek e Saelemaekers, che supportano l’attaccante Colombo.

Durante la tournee americana, Fonseca avrà il modo di studiare la formazione ideale in vista dell’inizio del Campionato, considerato che durante il ritiro si aggregheranno alcuni giocatori ancora in vacanza, tra cui Theo Hernandez, Leao, Okafor e Musah. Aggregato al gruppo direttamente dall’America è anche Pulisic, che forse avrà già la possibilità di giocare un spezzone contro il City.

L’organico del Milan non è di certo completo, considerato che la dirigenza di Via Aldo Rossi è ancora al lavoro in ottica calciomercato, sia in entrata che in uscita: l’obiettivo è quello di velocizzare le operazioni, considerato che fra poco meno di un mese inizia il Campionato.

MANCHESTER CITY: (3-5-2) Ederson; Simpson-Pusey, Lewis, Doyle; Perrone, Bobb, O’Reilly, Susoho, McAtee; Grealish, Haaland. Allenatore: Guardiola.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Gabbia, Terracciano; Florenzi, Bennacer; Chukwueze, Loftus Cheek, Saelemaekers; Colombo. Allenatore: Fonseca.