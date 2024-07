Mercato Milan, accordo ad un passo: affare da 20 milioni

Le trattative dei rossoneri continuano su più fronti, vicino l’arrivo di un rinforzo seguito da tempo dalla dirigenza

La stagione 2024/2025 sarà, per i rossoneri, l’annata della rivoluzione: il Milan ha infatti salutato Stefano Pioli, il tecnico che aveva raccolto nel 2018 una squadra in profonda difficoltà portandola allo scudetto nel 2021/22, accogliendo come nuovo tecnico il portoghese Paulo Fonseca.

Il tecnico avrà il compito di dare un’impronta tattica ben definita, il linea con quanto fatto in precedenza anche dall’ex tecnico e di riportare i rossoneri a lottare, con il resto delle inseguitrici, fino alla fine per conquistare lo scudetto e magari scucirlo dalla divisa dei ”cugini nerazzurri”.

La società è quindi a lavoro per garantire al nuovo tecnico una rosa in grado mettere in pratica quanto richiesto dal club, sul fronte acquisti si registra l’arrivo del capitano della nazionale spagnola, campione d’Europa ad Euro 2024, Alvaro Morata che ritorna in Italia dopo l’esperienza con la maglia della Juventus.

Sul fronte acquisti il Milan continua ad essere molto attivo e nei prossimi giorni potrebbe registrarsi l’affondo decisivo per l’arrivo del serbo Pavlovic, l’accordo con il Salisburgo è ad un passo.

Milan, in dirittura d’arrivo Pavlovic: la situazione

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la fumata bianca dell’operazione per l’arrivo del serbo è molto vicina. Il Milan ha raggiunto da tempo, con il calciatore e il suo entourage, l’accordo per ingaggio e contratto ma adesso anche l’intesa con il Salisburgo è ad un passo.

L’accordo dovrebbe chiudersi per una cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro che andranno ad integrare le casse del club austriaco, la prossima settimana sarà decisiva per la conclusione dell’affare con Fonseca pronto ad accogliere un nuovo rinforzo in vista della prossima annata.

Il classe 2001 è uno dei prospetti più interessanti per quanto riguarda il reparto arretrato e la sua volontà è quella di sposare i colori rossoneri, tanto da non prendere in considerazione l’interessamento dell’Atletico Madrid che avrebbe tentato di inserirsi nella trattativa.

L’arrivo di Pavlovic tuttavia potrebbe essere seguito da un uscita nel reparto arretrato: il Newcastle infatti sembrerebbe vicino ad un affondo per il tedesco Malick Thiaw che potrebbe cedere alle lusinghe provenienti dalla Premier League.

Il Milan, nonostante l’arrivo di Pavlovic, non è interessato a cedere e non ha posto il tedesco sul mercato. Servirà quindi una cifra importante, circa 40 milioni di euro, per portare i rossoneri a cedere Thiaw.