Mercato Milan, affare in chiusura: il giocatore è pronto a vestire rossonero

Il Milan si appesta a chiudere un’altra operazione in entrata: questa settimana sarà decisiva. I tifosi rossoneri sono in estasi.

Il Milan si prepara a fare suoi questi giorni di calciomercato. Dopo Alvaro Morata, il club rossonero è ormai prossimo dal mandare a buon fine anche l’operazione che porta al possente difensore Strahinja Pavlović. La società lombarda avrebbe raggiunto l’intesa con il Salisburgo sulla base di 18 milioni più 2 di bonus, mentre per il centrale serbo sarebbe pronto un contratto fino al 2029 da 1,8 milioni a stagione.

Non solo Pavlovic, il Milan sfrutterà al meglio questi giorni di calciomercato per definire anche un’altra trattativa, quella legata ad Emerson Royal. L’infortunio di Alessandro Florenzi, costretto ad operarsi al ginocchio, ha obbligato la società rossonera ad accelerare i tempi dell’operazione per il terzino brasiliano. Il Milan, infatti, sarebbe sempre più vicino alla chiusura della trattativa con il Tottenham.

Emeson Royal è pronto a vestire rossonero: trattativa in dirittura d’arrivo

C’è grande ottimismo in casa Milan per la riuscita dell’operazione legata ad Emerson Royal. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club lombardo sarebbe in procinto di chiudere in modo definitivo l’operazione per il terzino destro.

La compagine di Serie A dovrebbe trovare l’accordo totale con il Tottenham nel corso di questo inizio di settimana. Al momento, rossoneri e Spurs sono arrivati intorno ad una cifra tra i 14/15 milioni più bonus. La distanza sarebbe ormai minima, con il Milan pronto a sferrare il colpo decisivo per portare Emerson Royal sul manto erboso di San Siro.

Al Milan mancherebbe soltanto l’accordo con il Tottenham per mandare in porto l’affare, avendo raggiunto già da tempo l’intesa sull’ingaggio con l’entourage del calciatore brasiliano. Il terzino destro avrebbe accettato di buon grado l’offerta economica dei rossoneri, dicendo sì al quinquennale da 3 milioni di euro a stagione.

Quindi, dopo Strahinja Pavlović, il Milan si prepara a concretizzare anche la trattativa per Emerson Royal. Altro colpo che il club rossonero sarebbe convinto di chiudere è quello relativo a Youssouf Fofana. Il centrocampista del Monaco resta l’obiettivo numero uno per la mediana. La società lombarda dovrebbe continuare il proprio pressing dopo l’offerta presentata nella giornata di ieri.

Le alte sfere della compagine rossonera avrebbero formulato una proposta da 17 milioni, mentre i monegaschi ne vorrebbero 35. Somma decisamente alta per un giocatore che tra un anno andrà in scadenza di contratto. Sono previsti nuovi contatti e non è escluso che questi potrebbero essere accompagnati da nuove offerte ufficiali.