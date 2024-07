Mercato Milan, big proposto alla Roma: la notizia fa infuriare i tifosi

Clamorosa la notizia che vedrebbe un centrocampista del Milan offerto ai giallorossi, trattativa che potrebbe avviarsi nei prossimi giorni

Avviata questa mattina, con la conferenza stampa di Paulo Fonseca, la nuova stagione del Milan: la prossima annata per i rossoneri sarà colma di novità che vanno dalla nuova guida tecnica appunto all’acquisto di calciatori in grado di colmare il vuoto derivante dalle perdite di calciatori fondamentali per il Milan, in campo e fuori, in questi anni come Giroud e Kjaer.

Come rivelato da Ibrahimovic nella conferenza stampa di oggi, il Milan farà mercato, i giocatori arriveranno e soprattutto arriverà una punta che non sarà Zirkzee, definito ”il passato”, ma un ”mister x” non rivelato e su cui i rossoneri tenteranno l’affondo. Ibra ha anche specificato come l’intento sarà quello di non avere una rosa molto lunga, sarà quindi possibile il verificarsi di qualche uscita, anche eccellente, come quella relativa a Tijjani Rejnders. Nelle ultime ore l’olandese sarebbe stato offerto alla Roma, non essendo considerato incedibile.

Milan, Reijnders può dire addio: offerto alla Roma

Come riportato da calciomercato.it, l’olandese potrebbe essere sacrificato dal Milan dando vita ad una cessione totalmente inaspettata per tutti i tifosi. Il mediano, autore di una buona prima stagione in rossonero, non è considerato incedibile ed è stato offerto al club capitolino. La Roma non ha ancora deciso se affondare o meno il colpo, il corrispettivo da versare sarebbe comunque di rilievo.

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno tanto per i tifosi del Milan, i quali hanno apprezzato il contributo offerto dall’olandese nella scorsa annata e probabilmente anche per lo stesso Reijnders che nelle ultime ore aveva dichiarato di aver sentito Fonseca e di essere carico in vista della prossima annata: ”Ho parlato con il mister, non vedo l’ora che inizi la nuova stagione, con le nuove idee dell’allenatore. Dopo le vacanze non vedrò l’ora di ricominciare“.

Il centrocampo del Milan continua ad essere un incognita: già al termine della scorsa annata si era rilevata la necessità di intervenire sul mercato, a maggior ragione dopo le notizie in merito ad un possibile addio di Bennacer in direzione Arabia ma l’eventuale partenza di Reijnders mischia ancora di più le carte. Il primo obiettivo dei rossoneri rimane Youssouf Fofana verso il quale il Milan potrebbe tentare un affondo al termine di Euro2024, competizione in cui il francese è attualmente impegnato con la Nazionale.