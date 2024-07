Mercato Milan, brutte notizie per Emerson: l’affare rischia di saltare

Il Milan continua ad avere Emerson Royal in cima alla lista dei desideri per la difesa. Le ultime notizie, però, non sono positive.

Il calciomercato del Milan sta avendo difficoltà a decollare. I Rossoneri hanno diversi obiettivi per rinforzare l’organico della prossima stagione, con la priorità che ricade sulla scelta dell’attaccante ma anche sulla difesa. La dirigenza rossonera vuole, infatti, chiudere per un terzino destro che possa prendersi una maglia da titolare al posto di Davide Calabria. Il nome circolato con maggiore insistenza è senza dubbio quello di Emerson Royal.

Il terzino del Tottenham è il primo obiettivo per la fascia destra, con il giocatore che ha già detto sì alle avances del Milan. La trattativa, però, è ancora lontana dalla fumata bianca con gli Spurs che non vogliono scendere a compromessi per lasciar partire Emerson. Al momento l’intesa non è ancora stata trovata e nelle ultime ore la sensazione è che l’affare possa anche non andare in porto.

Milan ed Emerson più lontani: il Tottenham non scende sotto i 20 milioni di euro

Negli scorsi giorni le strade tra il Milan ed Emerson Royal sembravano essersi notevolmente avvicinate, con i due club che sembravano potersi raggiungere a metà strada. Secondo quanto riportato, però, dall’esperto di calciomercato Daniele Longo, il Tottenham non vuole muoversi dalla richiesta di 20 milioni di euro. Il Milan sperava di poter chiudere con un’offerta vicina ai 12 milioni di euro ma bisognerà, invece, alzare l’offerta per convincere il club inglese.

L’affare ha, quindi, subito una brusca frenata e non è detto che l’accordo possa essere raggiunto. La dirigenza rossonera, infatti, ritiene la richiesta del Tottenham troppo alta e non sembra intenzionato ad accontentare gli inglesi. I prossimi giorni saranno, dunque, decisive e daranno maggiore chiarezza su quello che sarà l’effettivo futuro di Emerson Royal: potrebbe esserci l’accordo tra i due club con una delle due parti che dovrà però smuoversi dalla propria posizione, ma potrebbe anche arrivare la definitiva fumata nera.

Il Milan non si farà di certo trovare impreparato e nelle prossime ore potrebbe iniziare a sondare anche altri nomi per rinforzare la corsia di destra. I tifosi, intanto, chiedono a gran voce un grande colpo per riscaldare una piazza che nell’ultimo periodo è stata costretta a vedere le rivali rinforzarsi. L’inizio della prossima stagione è sempre più vicino ed è necessario accelerare per i diversi obiettivi.