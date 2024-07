Mercato Milan, decisione presa: fissato il prezzo del giocatore

Nel progetto che Paulo Fonseca sta delineando per il Milan di domani, qualcuno sembra non trovare spazio. La dirigenza rossonera lavora al mercato in uscita: ecco il prezzo del giocatore.

Domani prenderà ufficialmente avvio la stagione 2024/2025 del Milan. A fare parte di questa nuova pagina della storia rossonera sarà, primo fra tutti, Paulo Fonseca. Il nuovo tecnico, arrivato a Milanello nella giornata di ieri, ha voluto subito prendere contatto con gli ambienti del club, dove domani pomeriggio arriveranno anche i suoi giocatori.

Rientro ancora a ranghi ridotti. Poiché diversi sono i giocatori che ancora si trovano impegnati con le proprie nazionali, divisi fra Europei di Germania e Copa América. Sarà una ripresa inizialmente lenta ma fondamentale per fare il punto della situazione. E per cominciare a capire chi effettivamente sarà in grado di meritarsi una maglia da titolare nel corso dell’annata.

A stretto braccio con l’allenatore, chiaramente, sta lavorando la dirigenza. Focalizzata sul mercato in entrata, non perde di vista neppure chi dovrà trovare una nuova casa, non rientrando nel progetto delineato da società e mister. Individuato il primo, possibile addio estivo in casa Milan, per cui è stato fissato il prezzo.

Milan, ecco il prezzo della cessione

Giunto nella Milano rossonera nel 2020, Alexis Saelemaekers non è riuscito a trovare la continuità e l’incisività che il club avrebbe immaginato per lui dopo il suo arrivo dall’Anderlecht. Così ha trascorso la passata stagione in prestito al Bologna, dove si è reso protagonista di una stagione più che positiva al servizio di Thiago Motta – per lui, infatti, quattro gol e tre assist all’attivo.

Ma con l’arrivo di Vincenzo Italiano alla guida dei Rossoblù, sembra non esserci più spazio per il belga nel capoluogo emiliano. Non essendo stata esercitata l’opzione di acquisto prevista dal prestito, l’esterno domani farà rientro a Milanello. Consapevole, però, che la sua avventura al Milan è pronta a terminare.

D’altronde, lo stesso giocatore vuole la garanzia di una squadra dove possa trovare continuità e centralità nel progetto. La società rossonera, dunque, fissa il prezzo del classe ’99: si tratta 12-15 milioni di euro, circa il valore del riscatto previsto con il Bologna – come riportato da Tuttosport.

Se la cessione dovesse andare a buon fine, secondo le cifre proposte, la dirigenza avrebbe qualche risorsa in più da investire sui rinforzi necessari. Nel frattempo, Alexis è pronto a vestire di nuovo la divisa del Diavolo – anche se per poco.