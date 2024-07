Mercato Milan, doppio bomber per Fonseca: attacco da urlo

Tra esattamente 7 giorni inizierà ufficialmente la nuova stagione del Milan: Fonseca è pronto ad accogliere i nuovi acquisti e a dare la caccia allo scudetto.

Il piano del Milan è quello di regalare il primo colpo a Fonseca entro i primi giorni di luglio: un primo rinforzo per il nuovo corso rossonero, per facilitare il lavoro del nuovo tecnico portoghese. E per riportare entusiasmo tra i tifosi, rimasti delusi dalla fine del campionato scorso.

Tra gli obiettivi principali c’è ovviamente quello di puntellare il reparto offensivo: il Milan è rimasto orfano di Olivier Giroud, che ripartirà dalla MLS, e la missione di Furlani & Co. è quella di trovare un nuovo bomber per Fonseca.

Doppio bomber per Fonseca: il preferito è Lukaku

Romelu Lukaku, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, è salito in cima alle priorità del Milan, ed è a oggi l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo. Fari puntati su Francia-Belgio di questo pomeriggio: oltre a Romelu Lukaku per i Blues sarà in campo anche Youssouf Fofana, altro obiettivo per la mediana.

Per il gigante belga rimane il rischio di portarsi dietro la questione attaccante per ancora molte settimane. Il Chelsea, come già successo in passato, non ha intenzione di aprire al prestito, la formula che invece preferirebbe il Milan. L’eventuale trattativa per Big Rom tra i 25 e i 30 milioni di euro richiederebbe tempo e molti incontri tra le parti.

Un fatto da non sottovalutare la presenza di Antonio Conte al Napoli: Lukaku è tra i suoi prediletti, e con l’uscita di Victor Osimhen i partenopei potrebbero decidere di gettarsi a capofitto su Romelu. Esistono comunque altre strade per il Milan, in primis quella che porta a Tammy Abraham. L’obiettivo, in questo caso, sarebbe portare entrambi i bomber a Milano. L’ultimo anno a Roma avevano ingaggi pesanti, rispettivamente da 7,5 milioni il belga e 5 l’inglese, ma nonostante questo la spesa complessiva rimarrebbe inferiore a quella per acquistare il solo Joshua Zirzkee.

Il capitolo Zirkzee rimane sempre aperto ma con molte difficoltà: da oggi è attiva la clausola per liberare l’attaccante dal Bologna pagando 40 milioni. Una cifra che i rossoneri erano già pronti a pagare, se solo l’agente Kia non avesse deciso di chiederne 15 di commissioni. Un fattore che ha rallentato tutto, con i rossoneri che vogliono invece cercare di chiudere la questione il prima possibile.

Tutte le strade portano quindi a Romelu (e Tammy). Il Milan è pronto a regalare il doppio bomber a Fonseca.