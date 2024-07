Mercato Milan, due club di Premier League si sfidano per Saelemaekers: i rossoneri gongolano

Alexis Saelemaekers finisce nel mirino di due club della Premier League: parte l’asta per il calciatore ex Bologna.

Tra le principali rivelazioni dello scorso campionato di Serie A, c’è senza dubbio Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga si è reso protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Bologna, contribuendo in modo significativo al raggiungimento dei rossoblù nella zona Champions League. In occasione della sua avventura in prestito con il club emiliano, il giocatore classe 1999 ha raccolto 32 presenze, 4 gol e 3 assist. Numeri ai quali ha abbinato delle ottime prestazioni, che hanno chiamato l’attenzione di alcuni club.

Saelemaekers nel mirino di due club della Premier League: scatta l’asta

Nonostante la buona stagione di Alexis Saelemaekers, il Bologna ha preferito non esercitare l’opzione legata al riscatto, permettendo al belga di fare ritorno al Milan. Adesso la società rossonera è in cerca di nuova destinazione per l’esterno destro, dato che non è considerato un elemento che può fare al caso del contesto rossonero di mister Paulo Fonseca.

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, l’esterno belga potrebbe lasciare l’Italia e quindi il campionato di Serie A per sbarcare nella tanto rinomata Premier League. Sul calciatore classe 1999 ci sarebbero delle valutazioni in corso di Leicester e West Ham.

Le Foxes sembrerebbero vicine all’acquisto del Alexis Saelemaekers, avendo presentato già un’offerta da 10 milioni di euro. Tuttavia, il West Ham non demorde e avrebbe fatto sapere al Milan di essere disposto a rilanciare. Nel frattempo, la società rossonera sfrega le mani per quella che a breve diventerà una vera e propria asta.

Al contempo, Giorgio Furlani avrebbe messo le cose in chiaro con le pretendenti, chiedendo 15 milioni di euro per il via libera alla cessione del calciatore. Oltre a Leicester e West Ham, restano in corsa per Saelemaekers anche Juventus e Atalanta, ma in maniera più defilata al momento.