Mercato Milan, Fofana sempre più vicino: il Monaco fissa il prezzo!

Il centrocampista francese è l’obiettivo numero uno per la mediana rossonera: il club fissa il prezzo per lui.

Il Milan nei prossimi giorni ufficializzerà i primi colpi in entrata. Il club rossonero ha tanti obiettivi da voler concretizzare ma non sempre questi vanno a termine nel migliore dei modi. Oltre al reparto offensivo e quello difensivo si vorrà migliorare anche la mediana. Un reparto che ha visto spesso mancanze per via di infortuni nella passata stagione e che merita di essere rafforzato per il bene della squadra, dato che è un reparto dove ci sono molti giocatori di qualità ad ora. Dunque Giorgio Furlani sembra avere le idee chiare.

In questo mese inizierà anche la tournée estiva per il Diavolo e dopo la fine di Euro 2024, per alcuni giocatori, ci saranno subito sfide improtanti contro squadre europee forti. Il Milan vorrebbe già avere nuovi effettivi in rosa e infatti, ora, assieme ad Emerson Royal, si punta forte su Youssouf Fofana, il centrocampista francese che come sappiamo è cercato dal Milan da settimane ormai. Si tratta dell’obiettivo numero uno per il Milan, che sembra ormai essere nel suo destino, e il Monaco ha fissato il prezzo per la sua partenza: la cifra.

Milan, Fofana l’obiettivo principale: il prezzo per averlo

Il Diavolo fa sul serio e in questa sessione di calciomercato estiva ci si aspettano nuovi volti a Milanello per Paulo Fonseca che presto farà le sue prime apparizioni da nuovo tecnico rossonero. Intanto Furlani, Moncada e Ibrahimovic sono alla ricerca dei giocatori che facciano al caso del Milan mentre molti rossoneri sono ancora impegnati con i campionati europei in Germania. Uno di questi è Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e della Nazionale francese che da tempo è cercato dal Milan e soprattutto da Furlani.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà Fofana è il primo obiettivo per il centrocampo rossonero e il Monaco ha anche fissato il prezzo per il suo addio: serviranno almeno 20 milioni di euro più eventuali bonus. Il francese difatti vuole lasciare in estate il club e il Milan sembra ormai la prossia destinazione.

Dunque bisognerà soddisfare la richiesta del Monaco più eventuali bonus e molto probabilmente dopo la fine di Euro 2024 potrebbe esserci già una svolta per il giocatore. Il giocatore col suo entourage potrebbe subito aprire ad una cessione in favore del Milan e le prossime settimane possono essere fondamentali per i primi acquisti ufficiali del Milan.