Mercato Milan, i rossoneri fanno sul serio: Furlani prepara l’affondo

Il Milan è pronto all’assalto. Giorgio Furlani sta preparando l’affondo: decisivi i prossimi giorni.

Oltre a sbrogliare il nodo centravanti, le alte sfere del club rossonero hanno l’arduo compito di mettere nelle mani di mister Paulo Fonseca i giusti innesti per mantenere alto il livello di competitività della difesa. Rimpiazzare degnamente Simon Kjaer è uno degli imperativi categorici che la proprietà si è imposta. Ma il Milan è intenzionato a rinforzarsi anche sulle corsie, soprattutto per quanto riguarda la fascia desta.

La società rossonera ha individuato da tempo quello che potrebbe essere il profilo giusto per alzare il tasso tecnico della fascia destra. L’attenzione del Milan, di fatto, è finita su Emerson Royal del Tottenham. È lui il principale nome a cui il club lombardo sta pensando per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Paulo Fonseca, che verrà presentato nella mattinata di lunedì. Il calciatore brasiliano ha strappato consensi all’interno della dirigenza rossonera, pronta ad affondare il colpo nei prossimi giorni. Al momento, il Milan avrebbe presentato una prima offerta ufficiale al Tottenham.

Il Milan presenta la prima offerta: la risposta del Tottenham

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il Milan è pronto a muovere dei passi decisi per provare ad assicurarsi le prestazioni di Emerson Royal. Nelle ultime ore, la società rossonera avrebbe presentato una prima offerta ufficiale al Tottenham.

Tuttavia, al momento la valutazione fatta dalla compagine lombarda per il calciatore brasiliano è distante dalle richieste degli Spurs. Il Tottenham chiede circa 20 milioni di euro per lasciar partire Emerson Royal. Il Milan non demorde e sarebbe pronto a sfruttare i prossimi giorni per cercare di indirizzare la trattativa con gli Spurs sui binari giusti.

Il Milan avrebbe messo sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, somma ritenuta non congrua dagli inglesi. Mentre con il calciatore classe 1999 sarebbe già stato trovato un accordo di massima sulla base di un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione.

Per l’attacco si punta su Morata: il Milan attende una risposta

Resta aperta anche la strada che porta ad Alvaro Morata. Nonostante l’annuncio del calciatore, che ha fatto sapere di voler restare all’Atletico Madrid, il Milan starebbe cercando di trovare uno spiraglio per riportare il centravanti spagnolo in Serie A. L’ex Juventus si sarebbe mostrato lusingato dalle avance del club rossonero.

Pare che il serrato corteggiamento da parte di Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca stia facendo breccia. Lo stesso svedese avrebbe deciso di intervenire nell’affare per provare a portare Alvaro Morata in maglia rossonera. Il Milan, di fatto, sarebbe disposto a versare i 13 milioni di euro imposti dall’Atletico Madrid per la clausola rescissoria.

Nell’ultima stagione, Alvaro Morata è stato uno dei protagonisti indiscussi dei Colchoneros, realizzando 21 gol in 48 partite. Cinque, invece, gli assist messi a segno dal classe 1992. L’esperto centravanti è tuttora impegnato con la Spagna ad Euro 2024, squadra con cui ha conquistato un posto nelle semifinali.

Dopo aver eliminato la Germania, la selezione dell’ex Juve dovrà vedersela con la Francia. Per ora, Morata è andato in gol in una sola circostanza in questo europeo, in occasione della prima giornata della fase a gironi contro la Croazia. Il Milan è in attesa di una risposta dell’attaccante, che molto probabilmente arriverà proprio dopo la spedizione con la Spagna in Germania.