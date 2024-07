Mercato Milan, i rossoneri tornano su un vecchio pallino: è l’alternativa a Fofana

Il Milan torna su una vecchia pista di mercato: la società rossonera ha fatto una scelta sull’alternativa a Fofana.

Uno dei reparti che il Milan vuole rinforzare in maniera esponenziale è il centrocampo. Nella passata stagione, la squadra rossonera ha messo in mostra più di qualche difficoltà in mediana, sopratutto in fase di contenimento. Per questo motivo, gli operatori di mercato del club lombardo si sono da tempo messo al lavoro per trovare la giusta soluzione, con l’obiettivo di portare nelle mani di mister Paulo Fonseca uno o più centrocampisti di quantità, ma anche di qualità.

Il Milan torna sul centrocampista della Bundesliga

La trattativa con il Monaco per Fofana va per le lunghe, il Milan nel frattempo si guarda intorno valutando altre piste. Una di queste porta in Bundesliga, o meglio, in casa del Borussia Monchenglabach.

Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano ‘Tuttosport’, il club rossonero avrebbe ripreso in considerazione il nome di Manu Koné, giocatore che la dirigenza lombarda segue da un po’. Si tratta di un profilo che interessa molto al Milan, considerato dal club il piano B qualora non arrivasse la tanto desiderosa fumata bianca per Fofana.

Intanto, il Borussia Monchenglabach avrebbe fatto chiarezza sul prezzo. Il club tedesco sarebbe disposto ad aprire il dialogo per il trasferimento del calciatore solo nel caso in cui giungesse un’offerta da 25/30 milioni di euro. Tra le alternative del Milan per il centrocampo resta in piedi anche l’opzione Samardzic.