Mercato Milan, il calciatore ha fretta: spunta la deadline per i rossoneri

Il Milan rischia di veder sfumare un obbiettivo di mercato importante. Il calciatore ed il suo club hanno fretta di chiudere, ecco la deadline imposta ai rossoneri

Il Milan è al lavoro per aumentare il tasso qualitativo della rosa da mettere a disposizione di mister Paulo Fonseca. Il portoghese sta lavorando con la squadra per far assimilare i concetti del proprio credo calcistico, e dal mercato chiede un aiuto concreto, perché ad oggi la rosa rossonera non può definirsi completa.

Dopo aver chiuso il discorso attaccante, ingaggiando Alvaro Morata, le priorità sono due: acquistare un nuovo difensore centrale ed un centrocampista. Per quanto riguarda il primo punto, proseguono i contatti con il Salisburgo per Strahinja Pavlović, che pare essere sempre più vicino a vestire la maglia rossonera; per il secondo, invece, sono sorti alcuni problemi legati a questioni tempistiche. L’obiettivo principale per la mediana della dirigenza del Diavolo ha fretta di conoscere il proprio destino, e anche il suo club vuole cederlo quanto prima: ecco la deadline imposta al Milan.

Calciomercato Milan, Fofana ha fretta: vuole conoscere il proprio futuro entro una settimana

Ormai da diverse settimane, il nome di Youssouf Fofana è al centro dei desideri di mercato del Milan, che ha individuato nel centrocampista francese il profilo ideale per rinforzare il pacchetto della mediana. La trattativa con il Monaco resta molto complicata e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, adesso sia il club del Principato che lo stesso calciatore hanno fretta di arrivare ad un epilogo della trattativa.

Per questo motivo, starebbero mettendo pressione sia ai rossoneri che a tutte le altre squadre interessate all’acquisto, tra le quali Manchester Utd ed Atletico Madrid. Fofana ha già un accordo di massima con il Milan, ma inizia ad avere fretta. Come si legge sul quotidiano, il 25enne vorrebbe che il suo destino venisse definito entro una settimana. La deadline per decidere il futuro del calciatore riporta la data del 1° agosto, ovvero giorno in cui il classe ’99 è atteso al rientro dalle vacanze dopo Euro2024, per iniziare il raduno estivo con il club francese.

Il club monegasco continua a chiedere 35 milioni di euro, nonostante il calciatore abbia un solo anno di contratto, con scadenza a giugno 2025. Il Milan sta temporeggiando, e nel frattempo ha iniziato a sondare i terreni di Adrien Rabiot, svincolatosi dalla Juventus, e Richard Ríos, colombiano del Palmeiras.