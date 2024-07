Mercato Milan, il centrocampista si avvicina: c’è l’offerta

Prosegue a gonfie vele il calciomercato del Milan, che ora punta gli occhi su un nuovo centrocampista dall’estero: la pista è calda. E spunta anche un’offerta interessante.

Iniziato in sordina, il calciomercato del Milan ha subito una notevole impennata ed ora sembra proseguire a gonfie vele. Dopo l’arrivo di Alvaro Morata, atteso a Milano a fine vacanza fra gli abbracci e la felicità di tutti i tifosi, la dirigenza lavora a nuovi nomi.

Non c’è solo massima attenzione per il reparto difensivo che, tra tutti, è sicuramente quello che ha richiesto particolari attenzioni dopo i grandi problemi della scorsa stagione. E a catalizzare tutta l’attenzione non è neppure l’attacco, dove tuttavia è richiesto un lavoro importante visti i diversi addii da fine stagione ad oggi.

La dirigenza sta lavorando attivamente per dare un valore aggiunto a ogni reparto, motivo per cui spuntano interessanti nomi per il centrocampo. Nonostante non si respiri aria di partenze, si parla invece di nuovi innesti. Sopratutto con l’accelerata su un nome dall’estero.

Milan, colpo low cost in vista per il centrocampo

Fra i tanti giocatori che Ibrahimovic e colleghi hanno vagliato per il centrocampo rossonero c’è anche Youssouf Fofana dal Monaco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ha presentato una nuova offerta da 12 milioni di euro più bonus. Al rialzo rispetto a quanto prospettato dai Rossoneri.

Sei milioni in meno, dunque, da quanto richiesto dal club francese, che però potrebbe accettare comunque l’offerta. E così il club meneghino punta a chiudere l’affare già nella prossima settimana, poiché a Milano si respira aria di positività e speranza.

Reduce da un europeo dove ha trovato poco spazio (ma dove ha già potuto respirare aria di Milan grazie a Maignan e Theo Hernandez), il francese ha sempre occupato un posto di riguardo nelle gerarchie del Monaco, dove sin dal suo arrivo nel 2019 ha conquistato la fiducia di tutta la società. Per lui ben 175 presenze all’attivo, con 7 gol e 15 assist.

Il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe fornire l’assist alla società francese per cedere al prezzo offerto dai Rossoneri. D’altronde il giocatore è ben disposto a cambiare campionato e a misurarsi in quello italiano. La volontà, dunque, è quella di mettere Fofana a servizio di Fonseca il prima possibile. Così da avere il quadro completo per preparare la nuova stagione, che il Diavolo vuole vivere da protagonista assoluto.