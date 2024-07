Mercato Milan, il giocatore ha scelto il rossonero: rifiutati due club

Arriva un atto d’amore per il Milan. Il giocatore vuole indossare la maglia rossonera: rifiutati due club.

Prosegue senza sosta il lavoro in questa sessione di mercato per il Milan. Dopo l’acquisto di Alvaro Morata, la società rossonera adesso sta intensificando la propria ricerca per garantire a mister Paulo Fonseca un centrocampista funzionale alle idee di gioco del nuovo allenatore rossonero.

Non è un mistero che il Milan in quest’ultimo periodo starebbe provando a concretizzare l’affare Fofana, scontrandosi con alcune difficoltà dovute al lato economico e alla concorrenza. Al contempo, la dirigenza rossonera starebbe portando avanti anche i discorsi per Lazar Samardžić. Il calciatore dell’Udinese è uno dei principali nomi che il Milan avrebbe inserito nella propria agenda di mercato per innalzare il tasso tecnico del centrocampo rossonero.

Samardžić rifiuta due club: il serbo vuole solo il Milan

Lazar Samardžić è uno dei nomi più caldi in questo periodo in casa Milan. Secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.com’, i contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage del calciatore serbo sono stati molto positivi. Inoltre, il centrocampista classe 2002 avrebbe mandato un messaggio inequivocabile proprio alla compagine lombarda.

Samardžić avrebbe deciso di rispedire al mittente le offerte di due club, Lazio e Fenerbahçe. Le intenzioni del centrocampista dell’Udinese sarebbero molto chiare, ovvero, quelle di vestire la maglia del Milan in vista della prossima stagione. Il calciatore vedrebbe solo i colori rossoneri nel suo prossimo futuro. Eppure, nella passata stagione era vicinissimo dall’approdare nell’altra parte di Milano, quella nerazzurra.

Quello di Lazar Samardžić può considerasi un atto d’amore nei confronti del Milan. Il centrocampista serbo avrebbe preso una posizione ben decisa, lanciando un segnale ben definito al Diavolo. La trattativa però potrebbe avere dei tempi abbastanza lunghi. Prima di sferrare il colpo, la società rossonera vuole prima vendere. Per incanalare l’operazione nei binari giusti servirà anche trovare una contropartita che soddisfi l’Udinese.

Uno che potrebbe fare posto a Lazar Samardžić è Yacine Adli. Secondo Matteo Moretto, il centrocampista francese potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. Sul calciatore rossonero si sarebbe fatto avanti l’Al-Shabab. La società araba avrebbe già avanzato un’offerta ai rossoneri, leggermente inferiore ai 15 milioni di euro.

La proposta araba, però, non avrebbe fatto breccia nel Milan, che chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni per dare il via libera alla cessione. Inoltre, lo stesso Adli non avrebbe dato alcuna apertura per il suo trasferimento nella Saudi Pro League.