Mercato Milan, in chiusura gli affari in uscita: i dettagli

Il Milan è vicino a definire gli ultimi dettagli per le cessioni. I rossoneri salutano alcuni dei propri calciatori, pronti ad iniziare una nuova avventura.

Dopo settimane e settimane, il Milan ha scelto e ipotecato Alvaro Morata come nuovo attaccante. Lo spagnolo fresco fresco della conquista dell’Europeo con la Nazionale di De La Fuente ha firmato il proprio contratto con i rossoneri fino al 2028, diventando così il punto di riferimento offensivo della squadra di Paulo Fonseca. In via Aldo Rossi la dirigenza rossonera non sembra totalmente soddisfatta.

L’intenzione è quella di affiancare all’ormai ex Atletico Madrid un altro compagno di reparto. Allo stato attuale il nome più altisonante è quello di Niclas Fullkrug, in uscita dal Borussia Dortmund dopo l’approdo in giallo nero di Guirassy. Non è un’ipotesi lontana pensare che il Milan affronterà la stagione 2024/2025 con tre centravanti, sebbene il futuro di Luka Jovic sia ancora da definire con chiarezza.

Al momento non sembrano esserci slot disponibile per altre pedine, alcune delle quali si stanno allenando a Milanello dopo il rientro dai prestiti. Uno di questi è Luka Romero che, malgrado il ritorno dai sei mesi trascorsi all’Almeria, non ha disfatto la valigia. Ad attendere l’ex Lazio c’è infatti l’Alaves.

Milan, Romero e non solo: i movimenti in uscita dei rossoneri

Il classe 2004 ha espresso la sua volontà di giocare in Liga, fattore che ha contribuito all’intensificarsi dell’interesse del club basco, che è vicino all’accordo con il Diavolo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro. Stesso destino per il compagno di reparto, con una piccola differenza sui dettagli, per Lorenzo Colombo, che dopo la parentesi non eccezionale al Monza riparte dall’Empoli.

L’attaccante passa al club azzurro allenato da Roberto D’Aversa in prestito secco, in quanto il Milan ripone ancora fiducia nel classe 2002 ancora alla ricerca d’identità. In Toscana Colombo ritroverà un altro socio rossonero. Raggiunto l’accordo tra le parti per l’affare in dirittura d’arrivo per Devis Vasquez, portiere colombiano arrivato in Italia nel 2023.

Dopo il prestito all’Ascoli, l’estremo difensore viene girato in prestito con possibilità di riscatto fissato a un milione di euro all’Empoli, i cui pali sono stati lasciati “sguarniti” da Elia Caprile, tornato al Napoli sotto la guida di Antonio Conte. I tre cercano di imporsi nelle nuove rispettive realtà, dove chiedono maggiore minutaggio e fiducia per crescere ancora e affacciarsi sul grande calcio il prima possibile.