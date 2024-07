Mercato Milan, Koné nuovo obiettivo: quando si può aprire la trattativa

Emmanuel Koné è un nuovo obiettivo del calciomercato del Milan: quando si può aprire la trattativa.

A poco meno di un mese dall’apertura del calciomercato, quello del Milan fatica a decollare: dopo aver ufficializzato l’arrivo di Fonseca sulla panchina rossonera come sostituto di Stefano Pioli, la scorsa settimana i rossoneri hanno dato il benvenuto al primo vero colpo di mercato, ovvero Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, che si deve ancora unire al gruppo poiché in vacanza dopo aver vinto l’Europeo con la propria nazionale, è arrivato dopo che il Milan si è lasciato sfuggire Zirkzee, unitosi al Manchester United.

In queste settimane sono stati tanti i nomi accostati al Milan, ma la dirigenza di Via Aldo Rossi non ha mai affondato il colpo, complice i numerosi ripensamenti e anche le alte richieste dei club proprietari dei cartellini. A poco più di tre settimane dall’inizio del Campionato, però, è necessario un cambio di marcia: lo richiede Fonseca, che ha bisogno di completare la squadra, lo richiedono i tifosi, non contenti dell’operato della società, anche perchè le rivali Inter e Juve si sono mosse per tempo e sono corse fin da subito ai ripari.

Milan, Koné al posto di Fofana: quando si può trattare

Nelle ultime settimane, il nome che più circolava in casa rossonera per il centrocampo era quello di Fofana, centrocampista del Monaco, in scadenza di contratto nel giugno del 2025. Nonostante la scadenza della prossima stagione, la richiesta del club francese è piuttosto alta e il Milan non sembrerebbe intenzionato ad arrivare a quella cifra. Ecco dunque che è spuntato un nuovo nome, quello di Emmanuel Koné, centrocampista classe 2001 in forza al Borussia Monchengladbach.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Koné nel 2021 era già stato accostato al Milan ma aveva preferito andare a giocare in Germania; nelle ultime ore, però, il suo nome è tornato di moda sulla sponda rossonera del Naviglio e il Milan potrebbe iniziare a trattare con il club tedesco appena Koné rientra dalle Olimpiadi. Il centrocampista, infatti, è impegnato con l’U23 e al rientro dalla competizione il suo futuro può cambiare.

Il giovane centrocampista è considerato dal Milan una pedina su cui puntare qualora gli ultimi tentativi per Fofana non vadano a buon fine. Koné può essere utilizzato da Fonseca come mezz’ala o come centrocampista avanzato, a supporto di Morata. Nelle prossime settimane vedremo se il Milan avanzerà un’offerta concreta al club tedesco, proprietario del suo cartellino.