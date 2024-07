Mercato Milan, la rosa si sfoltisce: due esuberi preparano le valigie

Il Milan si appresta a liberarsi di due esuberi in attacco: entrambi non rientravano nei piani di mister Paulo Fonseca.

La dirigenza rossonera sta utilizzando questa sessione di mercato non solo per allestire una rosa ancor più competitiva, ma anche per trovare la giusta collocazione per quei calciatori che non rientrato minimamente nei piani tecnico tattici del neo allenatore del Milan, Paulo Fonseca. Sono molteplici gli elementi che stati messi ai margini del nuovo progetto, tra questi ci sono anche due giovani rossoneri.

In questi giorni di calciomercato, di fatto, il Milan non si sta muovendo solo per risolvere alcune questioni per quanto riguarda le operazioni in entrata. Nelle ultime ore, la società lombarda avrebbe definito la cessione di Lorenzo Colombo, che sarà seguita da quella del promettente Marco Nasti. I due giovani giocatori scuola Milan sono destinati a lasciare Milanello per dare il via ad una nuova avventura lontano dall’ombra della Madonnina. Quello più prossimo ai saluti è Lorenzo Colombo.

Colombo e Nasti ai saluti

In attesa di definire quelle che sono le operazioni in uscita più importanti, il Milan sta lavorando per piazzare alcuni giovani della propria rosa. Il primo porta il nome di Lorenzo Colombo, per lui la cessione è ormai imminente. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sarebbe tutto fatto per il trasferimento del promettente attaccante.

Il futuro di Lorenzo Colombo sarà nuovamente lontano da Milano ma comunque nel campionato di Serie A. Il club rossonero in queste ore di mercato avrebbe formalizzato l’accordo con l’Empoli, squadra che si sarebbe garantita le prestazioni del calciatore sulla base di prestito con diritto di riscatto e controriscatto da parte della compagine rossonera.

L’intesa tra le parti è stata definita, il giocatore classe 2002 nella giornata di domani dovrà sottoporsi alle consuete visite mediche. Per Lorenzo Colombo si tratta della terza esperienza in prestito dopo quelle maturate con le maglie di Lecce e Monza.

Così come Lorenzo Colombo, anche Marco Nasti lascerà il Diavolo in questa finestra di calciomercato. L’attaccante, che ha regalato la vittoria alla squadra di Fonseca nell’amichevole con il Manchester City, è orientato verso il campionato di Serie B. Il calciatore classe 2003, reduce da buone stagioni proprio in cadetteria con Cosenza e Bari, si appresta a salutare nuovamente il Milan con la formula de prestito.

Diversamente da Lorenzo Colombo, la destinazione di Marco Nasti non è stata ancora decisa. Secondo ‘Tuttosport’, il calciatore rossonero è corteggiato da molti club di Serie B. Quindi, salvo particolari colpi di scena, l’attaccante del Milan dovrebbe approdare nuovamente in cadetteria.